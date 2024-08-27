Săptămână muzicală, la Palas: peste 100 de toboșari vor cânta live în cadrul „Toboșariada”, un spectacol inspirat din filmul „Mamma mia” și două concerte de excepție ale Filarmonicii

Iași, 27 august 2024

Muzica unește, iar în această săptămână ieșenii sunt așteptați la Palas, unde vor avea loc mai multe evenimente speciale dedicate melomanilor de toate vârstele. Miercuri, 28 august 2024, în parcul Palas, tineri artiști locali vor pune în scenă un concert adaptat după celebrul film „Mamma Mia”. Joi, 100 de toboșari se vor sincroniza într-un moment artistic de excepție, iar Filarmonica de Stat „Moldova” Iași va susține două concerte în Amfiteatrul Palas.

Tinerii cursanți de la școala de muzică Petran Music School îi invită pe ieșeni miercuri, începând cu ora 19.00, la un spectacol care îmbină reprezentații artistice individuale cu performanțele de grup. Aceștia vor aduce pe scena din parcul Palas un concert adaptat după pelicula „Mamma Mia”, împletind momente de canto, pian, chitară, tobe și multe altele.

O nouă ediție „Toboșariada” va avea loc joi, în parcul Palas, unde 100 de toboșari vor face ca atmosfera să vibreze sub ritmurile sincronizate ale pieselor pe care le vor interpreta. Începând cu ora 17.00, va avea loc un show de percuție susținut de tinerii de la Petran Music School și de elevii de la Școala „Varlaam Mitropolitul”, iar de la 17.30, va avea loc un workshop de percuție și tobe cu renumitul toboșar Sergio Ponti. De la ora 18.30, va începe spectacolul impresionant, unde cei 100 de toboșari vor interpreta 10 piese celebre din repertoriul rock, creând o experiență unică pentru toți cei prezenți.

După „Toboșariadă”, în Amfiteatrul Palas, joi, de la ora 20.00, Filarmonica de Stat „Moldova” Iași va susține un Concert Coral de Dor și Veselie. Corul academic „Gavriil Musicescu” va interpreta creații precum: „Paparudă-rudă”, „Ciuleandra”, „De la Tiras pân la Tissa”, „Ciocârlia” și multe altele. Vineri, de la 19.00, în Amfiteatru, vă așteaptă Orchestra simfonică a Filarmonicii, aflată sub bagheta lui Jozsef Horvath, dirijor al Operei Naționale Române din Cluj și al Operei Maghiare din Cluj.

Vino în această săptămână la Palas și lasă-te purtat de muzică!

