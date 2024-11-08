Şase ani de închisoare, după ce şi-a altoit nevasta cu o furcă

Costică A. din Miroslava e căsătorit cu Mărioara din 2006, după un concubinaj de aproape 20 de ani. Au împreună doi băieţi M.A. (36 de ani) şi D.A. (16 ani). După pensionare şi stabilirea fiului cel mare la casa lui, cuplul a dat-o-n năravul beţiei zilnice. Logic, apăreau scandaluri şi bătăi între soţi. Femeia, care bea cot la cot cu el, nu se sfia să dea cu pumnul. Ba chiar era prima din casă în materie de violenţă.

Sătul să vadă toate astea, mezinul famiei s-a plâns fratelui de coşmarul ce-l trăieşte zi de zi, acesta s-a adresat instanţei, obţinând custodia minorului. Rămaşi singuri, Costică şi Mărioara au băut tot mai vârtos, s-au bătut tot mai des, tot satul ştia. După câteva pahare, soţii făceau crize de gelozie, se acuzau reciproc de imoralitate, femeia ajungea deseori acasă târâtă de către alţi bărbaţi. Costică s-a ales chiar cu mâna ruptă şi cu capul spart. Lumea din sat spunea că, în perioadele când Costică era plecat la muncă, la stână, Mioara era vizitată de diverşi. Zvonurile au ajuns şi la urechile lui, iar omul a răbufnit cu maximă furie în data de 28 august 2023.

În dimineaţa respectivă, Costică plecase să-şi ajute un prieten, să-i muncească la câmp. Înainte de a trece la treabă, s-a energizat cu nişte ţuică şi nişte vin. Pe la prânz, s-a întors acasă, dar cu câteva minute mai devreme decât ar fi fost cazul.

Vecinul T.S. tocmai venise la Mărioara să-i ceară cu împrumut o furcă. Femeia l-a invitat la o cafea şi el a acceptat. Era cald, cei doi stăteau afară şi tăifăsuiau. Aşa i-a găsit Costică, în momentul în care a intrat pe poartă. Ţinea în mână furca lui cea bună, una cu patru coarne. Lui T.S. nu i-a trebuit prea mult efort intelectual pentru a intui ce urma să se petreacă şi a încercat să evacueze locul în pas alergător. A primit o lovitură la şale, dar a reuşit să se refugieze în ograda lui. Episodul violent părea să se fi încheiat.

A recunoscut săvârşirea faptei, dar a prezentat o versiune oarecum diferită de cele ale victimelor

Numai că Mărioara, rea de gură, şi-a luat soţul la rost, făcându-l nesimţit, prost şi beţiv. Proastă inspiraţie, a primit intantaneu o furcă în moalele capului şi a început să sângereze abundent. S-a dus în casă după in prosop cu care să se lege la cap, a făcut câţiva paşi şi a leşinat. Lui Costică nu i-a păsat, s-a întors la muncă.

Norocul femeii că, puţin mai târziu, a ajuns acolo fiul ei cel mic. Acesta şi-a filmat cu telefonul mama ce zăcea într-o baltă de sânge, a trimis filmuleţul fratelui cel mare, acesta a sunat la 112 şi a venit în fugă să-i acorde Mărioarei primul ajutor. A intervenit la timp pentru a-i salva viaţa. Mărioara a fost dusă la spital cu elicopterul SMURD, fiind în şoc hemoragic. Dar s-a recuperat miraculos, în mai puţin de două săptămâni. Costică a fost reţinut de poliţişti în aceeaşi zi, fiindu-i deschis dosar penal pentru „tentativă se omor asupra unui membru de familie” şi „lovire sau alte violenţe” (victimă, vecinul). A fost anchetat în stare de arest preventiv.

În faza de urmărire penală, inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, dar a prezentat o versiune oarecum diferită de cele ale victimelor. El zice că-i găsise în casă, cu uşa închisă, stând în fund, cu o sticlă aproape goală între ei. De nervi, i-ar fi tras o palmă Mărioarei, T.S. a fugit, femeia s-a ridicat, a luat un cuţit de pe masă şi a vrut să-l lovească în picior. El ar fi ieşit afară, de unde a revenit înarmat cu furca. Admite că nu i-a acordat primul ajutor, ar fi vrut, ea ar fi refuzat.

Magistraţii nu i-au luat în considerare circumstanţa atenuantă invocată, anume că fusese provocat, şi l-au condamnat, prin sentinţa pronunţată alaltăieri, la şase ani de închisoare. Claudiu CONSTANTIN