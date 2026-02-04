Șase programe noi, 229 de opțiuni: admiterea UAIC 2026 bate toate recordurile

* cu 229 de programe de studii, dintre care 94 la nivel de licență și 135 la nivel de masterat, UAIC își reafirmă poziția de lider al educației din regiune, oferind opțiuni pentru toate pasiunile și vocațiile: de la limbi moderne și literaturi clasice, până la matematică, informatică, economie, turism sustenabil și chiar abordarea interdisciplinară a adicțiilor

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, una dintre cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din țară, și-a lansat oficial oferta educațională pentru admiterea anului universitar 2026–2027, pregătind viitorul a mii de studenți care vor modela societatea de mâine.

Anul acesta, oferta universitară este completată cu șase specializări noi, care vin să răspundă cerințelor pieței muncii și intereselor tinerilor. Printre acestea se numără programe de licență în limbi moderne (engleză, franceză, germană, italiană, rusă, spaniolă, neogreacă, norvegiană sau portugheză) și în matematică-informatică, dar și programe de masterat în Negocieri și relații publice, Turism sustenabil și patrimoniu sau Metode și tehnici de abordare interdisciplinară a adicțiilor.

O noutate remarcabilă o reprezintă și reorganizarea programelor de psihologie și educație, cu accent pe pedagogia învățământului primar și introducerea studiilor de Educație timpurie, pregătind cadre didactice pentru provocările secolului XXI.

Pentru cei care vor să studieze în limbi străine sau în programe internaționale, UAIC oferă 29 de specializări, inclusiv posibilitatea de a susține interviuri și probe de competență lingvistică, pentru a se asigura că fiecare student poate ținti către cariere globale.

Admiterea la UAIC 2026 este mai flexibilă ca niciodată: majoritatea facultăților admiterea se face pe baza mediei generale de la Bacalaureat, în timp ce probele scrise, evaluările de CV sau interviurile completează selecția acolo unde este nevoie. Programele predate în limbi străine și cele care necesită aptitudini speciale (psihologie, sport, teologie) oferă șansa fiecărui candidat să-și demonstreze talentul și potențialul.

UAIC nu înseamnă doar Iași. Românii de pretutindeni au șansa de a studia și la extensiile din Bălți și Chișinău, Republica Moldova, precum și la cele din Focșani, Botoșani și Piatra Neamț, oferind zeci de programe de licență și masterat, inclusiv pentru învățământ dual.

Calendarul admitere 2026: 13–18 iulie - înscrierea candidaților, 19–31 iulie - selecția candidaților și afișarea rezultatelor, 1–3 septembrie - concurs pentru locurile neocupate.

Începând cu 30 martie 2026, candidații se pot preînscrie online pe platforma eadmitere.uaic.ro, pentru a-și alege viitoarea specializare și a încărca documentele necesare.

UAIC își reafirmă astfel misiunea de a forma liderii de mâine: tineri pregătiți să înfrunte provocările lumii moderne, cu competențe solide, deschidere internațională și pasiune pentru cunoaștere.

Iașul, odată cu UAIC, devine epicentrul educației și al oportunităților! 229 de programe, zeci de specializări în limbi străine, extensii internaționale – totul pentru a transforma viitorul într-o adevărată aventură a cunoașterii. Carmen DEACONU