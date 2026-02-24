Scade interesul pentru simularea admiterii la UMF

* 1.351 de persoane s-au înscris la simularea admiterii la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Evenimentul este dedicat elevilor care se pregătesc pentru concursul de admitere din această vară

Sâmbătă sunt aşteptaţi 1.351 de tineri să susţină simularea examenului de admitere la UMF Iaşi, un număr mai mare decât la prima sesiune din martie a anului trecut, când au participat 1.191 de candidaţi. Totuşi, trendul celor care participă la astfel de testări este tot mai mic în ultimii ani. În 2024, în aceeaşi perioadă au participat 1408 tineri, în 2023 au fost 1.597.

Cei mai mulţi înscrişi sunt la Facultatea de Medicină – 1.085. La Facultatea de Medicină Dentară sunt 168, iar la Facultatea de Bioinginerie Medicală sunt 71. De asemenea, pentru simularea admiterii la Facultatea de Farmacie şi-au arătat interesul doar 27 tineri. „Este a cinsprezecea ediţie a simulării examenului de admitere. Este o oportunitate foarte bună pentru cei care vor să devină studenţi la UMF Iaşi, deoarece pot interacţiona cu voluntarii noştri, cu studenţii noştri, şi pot înţelege dinamica centrului nostru universitar”, a spus Răzvan Băisan, preşedintele Societăţii Studenţilor Medicinişti Iaşi

Organizatorii recomandă participanţilor să consulte din timp informaţiile logistice privind desfăşurarea probei şi să respecte instrucţiunile comunicate oficial.

Proiectul este realizat cu sprijinul organizaţiilor studenţeşti: Societatea Studenţilor Medicinişti Iaşi, Societatea Studenţilor Stomatologi Iaşi, Societatea Studenţilor Farmacişti Iaşi şi Asociaţia Studenţilor Bioingineri. „Participarea la astfel de simulări oferă viitorilor candidaţi oportunitatea de a experimenta, în condiţii reale, atmosfera concursului de admitere, testându-şi nivelul de pregătire şi familiarizându-se cu structura probei. Simularea are rolul de a-i ajuta pe candidaţi să se familiarizeze cu formatul concursului, nivelul de dificultate al subiectelor şi condiţiile de desfăşurare, oferindu-le totodată o evaluare realistă a şanselor de admitere”, spune preşedintele SSM Iaşi.

La fel ca la un examen real, cei 1.351 de candidaţi vor trebui să completeze teste grilă pe parcursul a trei ore. Ei vor fi distribuiţi în amfiteatre şi săli din Corpul central UMF, Institutul de Anatomie, Facultatea de Farmacie, Clădirea Nicolae Leon, Centrul de Limbi Moderne şi Integrare Culturală, Facultatea de Bioinginerie Medicală, Biblioteca Centrală UMF Iaşi.

Repartizarea candidaţilor în sălile de concurs va fi postată cu minim 48 de ore înainte de începerea concursului.

Cea de-a doua sesiune a simulării este programată pentru 26 aprilie şi va oferi o nouă şansă elevilor să îşi testeze cunoştinţele. Laura RADU