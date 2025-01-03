Scade numărul pensionarilor „săraci”, crește numărul pensionarilor „speciali”

* în ultima lună a anului trecut, numărul pensionarilor aflați în plată, la Iași, a ascăzut la 158.529 * același trend, de scădere, se înregistrează și la nivel național, în contrast, însă, cu numărul beneficiarilor de pensii „speciale”, care a crescut cu aproape 8 la sută, până la 11.688 * cum era de așteptat, cele mai mari pensii provin din rândul „specialilor”, mai precis din categoria foștilor magistrați, care încasează o pensie medie lunară de 25.184 lei

Doar 158.529 de ieșeni beneficiau, luna trecută, de pensii, numărul acestora fiind cu 1.863 mai puțini față de decembrie 2023. Dintre aceștia, 150.174 erau pensionari „de stat”, iar 8.355 pensionari agricultori.

Lucru îmbucurător, însă, numărul salariaților asigurați a ajuns, în capitala Moldovei, la 208.435, media salariului brut fiind de 6.450 lei.

Revenind la pensionari, să menționăm doar că, la nivel național, odată cu recalcularea pensiilor, a scăzut numărul celor care încasează pensii mai mici de 1.000 lei, de la 1.059.221, în decembrie 2023, la 667.773 persoane, în ultima lună a anului trecut.

Una dintre cele mai însemnate creșteri s-a înregistrat în rândul pensionarilor care încasează peste 5.000 de lei lunar, de la 149.391 persoane în decembrie 2023, la 485.956 persoane luna trecută.

În ceea ce privește numărul beneficiarilor de pensii de serviciu, acesta a fost, în decembrie 2024, de 11.688 persoane, în scădere cu 19 persoane comparativ cu luna anterioară, însă în creștere cu 768 față de finalul anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP).

Cei mai mulţi pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai Legii 303/2022 privind statutul procurorilor şi judecătorilor, respectiv 5.625, cu 156 beneficiari în plus față de decembrie 2023. În cazul acestora s-a înregistrat şi cea mai mare pensie medie de serviciu, de 25.184 lei, din care 21.945 lei cota suportată din bugetul de stat, iar 7.339 de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Potrivit CNPP, de Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României au beneficiat, în luna decembrie, 811 persoane (cu 71 în plus față de anul precedent), pensia medie fiind de 6.928 de lei.

În ceea ce priveşte beneficiarii Legii 215/2015 pentru modificarea şi completarea Legii 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, numărul acestora era de 888 de persoane (cu 126 în plus față de decembrie 2013), pensia medie ridicându-se la 6.133 de lei.

De Legea 83/2015 pentru completarea Legii 223/2007 privind statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România beneficiau 1.382 de pensionari (pensia medie se ridica la 12.992 de lei), de pensii de serviciu pentru beneficiari de la Curtea de Conturi beneficiau 681 de persoane (media fiind de 10.144 de lei), iar de Legea 130/2015 pentru completarea Legii 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al Parchetelor beneficiau 2.301 de pensionari (pensia medie - 6.732 de lei). Carmen DEACONU