Scandal la RCW. Expoziţia Malleus Maleficarum a fost închisă. A fost chemată Poliţia

Expoziţia „Malleus Maleficarum”, organizată în cadrul Romanian Creative Week la Palatul Braunstein din Iaşi, a fost închisă de după ce mai multe exponate, inclusiv celebra carte de patrimoniu adusă de la Muzeul Naţional Brukenthal, au fost mutate fără acordul acestora.

Cartea „Malleus Maleficarum”, un exemplar original din 1487, considerat bun cultural de valoare excepţională, fusese adusă la Iaşi în baza unui protocol între Muzeul Naţional Brukenthal şi Romanian Creative Week.

Potrivit Federaţiei Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC), exponatul a fost predat în condiţii speciale de siguranţă şi urma să rămână expus până pe 24 mai.

În urma incidentului, organizatorii au decis închiderea expoziţiei şi au anunţat că nu cunosc cine a manipulat cartea şi în ce condiţii aceasta a fost mutată. „În seara de 18 mai am constatat că persoane neautorizate au modificat traseul expoziţional şi mutat mai multe obiecte, printre care şi cartea Malleus Maleficarum fără acordul curatorilor. Cartea este o carte tezaur aparţinând Muzeului Brukenthal, pentru care noi avem o asigurare care precizează exact poziţia în care se află cartea, camera în care se află cartea, faptul că ne nimeni nu are voie să o atingă, că nimeni nu are voie să se apropie de acest soclu care proteja cartea”, spune Irina Schroter, preşedintele FEPIC.

Ulterior, Muzeul Municipal „Regina Maria” Iaşi a transmis că mutarea cărţii a fost făcută pentru o mai bună protecţie a exponatului. „Muzeul Municipal nu are niciun fel de contract, niciun fel de contract de predare-primire a piesei respective. Având în vedere că este piesă de tezaur trebuie respectată legislaţia României privind asigurarea pazei şi protecţiei. Ce este mai periculos, să muţi o piesă sau să nu asiguri paza şi protecţia? Am avut scandaluri internaţionale tocmai că nu s-a respectat. Nu avem nevoie. Vrem să fie respectată legislaţia privind paza şi protecţia acestei piese”, a declarat Aurica Ichim, şefa Muzeului Municipal.

Expoziţia a fost una dintre cele mai vizitate atracţii ale ediţiei din acest an a Romanian Creative Week, sute de persoane stând la coadă în weekend pentru a vedea manuscrisul expus la Iaşi.

Între timp, organizatorii RCW au sesizat Poliţia Municipiului Iaşi, susţinând că intervenţiile au compromis condiţiile de securitate şi conceptul expoziţional. „La nivelul Inspectoratului de Poliţie se află în lucru o sesizare în cadrul căreia se fac verificări privind manipularea şi mutarea unei cărţi de patrimoniu din cadrul unei expoziţii. În funcţie de rezultatul verificărilor, vor fi dispuse măsurile legale”, a spus Adina Ciobanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi. Laura RADU