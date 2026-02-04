Prima pagină » Titlurile zilei » Scandal monstru între un șofer și un agent de poliție de la Rutieră, în centrul Iașului! Radu Dodan: „A devenit recalcitrant, a tras de mine!”

Scandal monstru între un șofer și un agent de poliție de la Rutieră, în centrul Iașului! Radu Dodan: „A devenit recalcitrant, a tras de mine!”

Un scandal monstru a avut loc între un șofer din Iași și un agent de la Poliția Rutieră, în centrul Iașului. Radu Dodan susține că a fost agresat de agentul Alexandru Sgîian. Totul s-a întâmplat pe strada Elena Doamna, când Radu Dodan ar fi evitat un accident care putea fi provocat din cauza agentului de poliție. Cel din urmă a devenit recalcitrant din cauză că șoferul l-a claxonat. Șoferul a filmat incidentul cu telefonul mobil. Un scandal monstru s-a iscat între un șofer și un agent de poliție de la Rutieră Radu Dodan este ieșeanul care reclamă faptul că agentul de poliție Alexandru Sgîian l-a agresat. Șoferul susține că, în timp ce se deplasa pe strada Elena Doamna, agentul de poliție a ieșit cu autospeciala MAI din stația pentru mijloacele de transport fără a se asigura, fără semnalizare și fără a avea pornite semnalele acustice și luminoase. Bărbatul a făcut plângere la Parchet. „În primul rând, acest domn polițist este din Vaslui. Eu m-am interesat de dumnealui cine este el. Se numește Alexandru Sgîian. Eu cu el am avut un conflict. Pe data de 24 decembrie 2024, eu urcam spre Tribunal. Am trecut de strada Elena Doamna, imediat este o stație de autobuz. El era atunci parcat cu mașina de poliție, cu o colegă. Eu mergeam regulamentar, cu centura pusă. Dumnealui, dintr-odată, a ieșit din acea stație, dar fără semnale acustice și luminoase, fără a semnaliza, fără nimic. Am evitat un posibil accident, că era să facem accident. L-am claxonat și am tras de volan stânga, ca să evit un posibil impact”, a declarat Radu Dodan. Bărbatul susține că agentul de la Poliția Rutieră a devenit recalcitrant atunci când i-a spus că din cauza lui se putea .

„El a venit nervos și foarte recalcitrant la semafor și mi-a spus să dau geamul jos. Mi-a spus: «Te cam grăbești». Iar eu i-am spus: «domnule polițist, nu mă grăbesc. Tocmai ce am evitat un accident cu dumneavoastră, că ați văzut, intram în dumneavoastră. Nu aveți semnalele acustice și luminoase. Pur și simplu ați ieșit deodată». Nu vă puteți imagina cum a devenit de recalcitrant. Atunci, în acel moment, a dat drumul la luminile alea și am fost escortat în prima parcare la un hotel și a început să tragă de portiere”, a mai povestit ieșeanul.

Radu Dodan susține că agentul de la Poliția Rutieră l-a verificat doar pentru a-l amenda

Totodată, ieșeanul a precizat că agentul de poliție Alexandru Sgîian l-ar fi verificat „la sânge” doar pentru a-l amenda, dar și că de polițist.

„La un moment dat, se vede și pe filmare, a tras de mine. A adus testul antidrog, deci m-a scormonit într-un hal de nu vă puteți imagina ce era acolo. Circul de pe lume! Mi-a pus fiolă pentru droguri. Deci m-a scormonit peste tot, peste tot. Și pentru că nu a găsit nimic, mi-a dat amendă că nu purtam centura. Dar pe filmare se vede că aveam centura pe mine, dar așa a vrut el. I-am spus: «Pentru ce îmi dați amendă? Ați trecut la mențiuni (n.r. – pe procesul-verbal) ce s-a întâmplat?». Nu a vrut. Mi-a aruncat actele de lângă portieră, m-a lovit și cu permisul la ochi. Le-a aruncat foarte tare, se vede pe filmare cum se împrăștie toate prin mașină. Foarte, foarte agresiv a fost”, a mai spus Radu Dodan.

Radu Dodan a filmat tot incidentul cu telefonul mobil. Acesta a făcut sesizare împotriva polițistului și la IPJ.

„Eu am făcut sesizare la comandantul din Copou. Am fost în audiență, le-am dat filmarea. Probabil polițistul Alexandru Sgîian nu a văzut telefonul, că îl aveam pus în suport și am filmat tot. Dosarul a ajuns la Parchet. Acum este un dosar penal pentru abuz în serviciu, la Parchet. Acest domn polițist este foarte, foarte agresiv. Spre surprinderea mea, pe data de 2 februarie 2026, la Spitalul de Neurochirurgie – sunt și camere acolo, se poate verifica – a amendat doi pietoni, după care a întors pe linie dublă continuă fără să aibă luminile, fără să aibă nimic. Pur și simplu a întors și a plecat liniștit. Eu vreau să știe toată lumea despre acest polițist”, a concluzionat Radu Dodan.

Reprezentanții IPJ au declarat că, în luna ianuarie 2025, a fost întocmit un dosar penal.