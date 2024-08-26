Scene de coșmar: O femeie din Vaslui a luat foc în timp ce tăia lemne cu drujba

Scene de coșmar în România! O femeie a fost curpinsă de flăcări, duminică, într-o localitate din Simila, județul Vaslui, în timp ce tăia lemne cu drujba împreună cu soțul ei.

Duminică, doi soți încercau să taie un lemn cu o drujbă, moment în care aceasta a luat foc. S-a întâmplat în localitatea Simila, județul Vaslui.

"Femeia în vârstă de 29 de ani a fost cuprinsă de flăcări. A fost trimisă imediat o ambulanță SAJ B2 din substația Bârlad. Victima focului a fost găsită în stare foarte gravă. Deși era conștientă prezenta arsuri de gradul II și III pe o suprafață corporală de peste 60 % la o primă evaluare. După acordarea primului ajutor a fost transportată în regim de urgență la Spitalul Municipal Bârlad”, a transmis, duminică seara, Ambulanța Vaslui.

În acest moment, femeia se află la Compartimentul de Primiri Urgențe pentru stabilizare și se caută un spital pentru transfer.