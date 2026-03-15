Schimbare majoră în sistemul medical: pacienții vor avea dreptul la a doua opinie medicală gratuită

O schimbare importantă pentru milioane de români intră în vigoare în sistemul de sănătate: pacienții vor putea solicita o a doua opinie medicală fără să mai scoată bani din buzunar, costurile urmând să fie acoperite de stat prin sistemul de asigurări de sănătate.

Noua măsură este prevăzută în Legea nr. 27/2026, care modifică și completează Legea drepturilor pacientului nr. 46/2003. Actul normativ a fost adoptat recent de Parlament, promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial, devenind astfel parte a cadrului legislativ care reglementează relația dintre pacient și sistemul medical.

Prin această schimbare legislativă, românii asigurați în sistemul public vor avea posibilitatea să consulte un alt medic specialist pentru confirmarea sau reevaluarea unui diagnostic, fără costuri suplimentare.

Actul normativ introduce două paragrafe noi în legislația privind drepturile pacienților.

Primul stabilește obligația unităților medicale de a organiza mai eficient traseul pacientului în sistemul de sănătate. Astfel, pacientul trebuie să fie direcționat și programat automat pentru următoarea consultație sau investigație necesară stabilirii diagnosticului.

Al doilea paragraf introduce dreptul explicit la a doua opinie medicală decontată de sistemul public de sănătate, administrat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Conform legii, persoanele asigurate pot solicita o nouă consultație medicală pentru confirmarea diagnosticului sau pentru o evaluare suplimentară. Această a doua opinie va putea fi acordată pe baza investigațiilor medicale deja existente sau, dacă situația o impune, pe baza unor investigații suplimentare.

Medicul curant va avea obligații noi

Odată cu intrarea în vigoare a noii reglementări, medicul curant va avea responsabilitatea de a orienta pacientul în sistemul medical. Acesta va trebui să îl direcționeze către consultația sau investigația necesară și să faciliteze programarea pacientului.

Scopul măsurii este de a elimina situațiile în care pacienții sunt nevoiți să caute singuri soluții sau să aștepte perioade lungi pentru stabilirea unui diagnostic corect.

Introducerea dreptului la a doua opinie medicală reprezintă un pas important pentru creșterea încrederii în sistemul medical și pentru îmbunătățirea calității actului medical.

În multe cazuri complexe, confirmarea diagnosticului de către un al doilea specialist poate face diferența între un tratament corect și unul greșit.

De asemenea, măsura poate reduce riscul unor erori medicale și poate oferi pacienților o mai mare siguranță în deciziile legate de sănătatea lor.

Prin această lege, România se aliniază unor practici deja întâlnite în multe sisteme medicale europene, unde dreptul la a doua opinie medicală este considerat un instrument esențial pentru protejarea pacientului.

Pentru milioane de români, noua reglementare înseamnă un lucru simplu, dar extrem de important: posibilitatea de a verifica un diagnostic și de a lua decizii medicale informate fără presiunea costurilor suplimentare. Nicoleta ZANCU