'Școala' s-a lăsat cu cătușe: Zeci de persoane, reținute după acțiunea IGPR-DIICOT

In cadrul acțiunii „Școala”, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 29 de inculpați, anunță DIICOT.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au făcut, luni, 50 de percheziții domiciliare în municipiile Iași, București, Galați, Pașcani și orașul Podu Iloaiei, în mai multe cauze penale având ca obiect infracțiunile de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive, săvârșite în special în mediile școlare.

Potrivit anchetatorilor „anchetele vizează un număr de 40 de făptuitori, majoritatea elevi și studenți ai unor unități de învățământ de pe raza județului Iași, față de care organele de urmărire penală au desfășurat ample activități de documentare și investigare în combaterea traficului cu substanțe interzise”.

Concomitent, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Vaslui împreună cu ofițeri din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui au efectuat patru percheziții domiciliare în municipiul Bârlad, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunii de efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe psihoactive. Probatoriul administrat a reliefat că „pe parcursul anului 2024, patru făptuitori au vândut, în mod repetat, substanțe psihoactive către consumatori, în special elevi ai unităților de învățământ de pe raza municipiului Bârlad”.