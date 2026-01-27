* o lucrare unică a sculptorului ieșean Emanuel Chiriac, „Monahul”, intră într-o licitație caritabilă online * banii strânși vor susține formarea studenților de la specializarea Artă Sacră

Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, anunță lansarea unei inițiative culturale cu miză filantropică, în care o operă de artă devine instrument direct de sprijin pentru tinerii aflați la început de drum. Artistul ieșean Emanuel Chiriac oferă spre licitație caritabilă sculptura „Monahul”, o lucrare cu încărcătură personală și spirituală, propusă publicului nu doar ca obiect artistic, ci ca gest de responsabilitate față de viitor.

Licitația se desfășoară exclusiv online până pe 22 martie , pe platforma AirAuctioneer, iar prețul de pornire este 15.000 lei. Fondurile obținute vor fi direcționate integral către sprijinirea studenților teologi de la specializarea Artă Sacră, pentru materiale de lucru necesare atelierelor de pictură, mozaic de icoane și artă bizantină — costuri care, de multe ori, pot deveni o piedică reală în procesul de formare.

„Monahul” (75 x 25 x 40 cm, metal sudat) marchează o etapă nouă în creația artistului, fiind parte din seria „Ierarhi”. Lucrarea este dedicată fratelui său, monah, și este descrisă ca un reper de echilibru între dimensiunea umană, emoțională și duhovnicească. Caracterul ei „nerepetabil” o transformă într-o piesă de sine stătătoare, născută dintr-un moment unic de inspirație, iar prezența într-un spațiu „nu e decorativă, ci transformatoare”, indiferent că vorbim despre o colecție privată, un birou sau un spațiu sacru.

Lucrarea a fost expusă publicului pe „Calea Crucii”, cu ocazia Lunii Sculptorilor Români, la Muzeul Mitropolitan din Iași, fapt care îi confirmă vizibilitatea și relevanța în peisajul sculpturii contemporane românești.

Gestul lui Emanuel Chiriac capătă o semnificație suplimentară prin rolul său academic: artistul este asistent doctorand la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și este implicat direct în formarea tinerilor artiști pe care îi sprijină acum concret. La rândul său, și el a fost susținut, cu burse dedicate tinerelor talente — un argument al continuității și al „întoarcerii” sprijinului către cei aflați la început.

„Nu am găsit o altă lucrare mai potrivită decât aceasta. Este poate cea mai de suflet și am dorit să ofer ceva la care țin foarte mult. Cred că fiecare dintre noi, în măsura în care poate, are responsabilitatea de a dărui. Până la urmă, iubești cât dăruiești”, transmite artistul.

Inițiativa face parte din seria licitațiilor caritabile online „Din mâinile lor, în inima ta”, derulată de Fiideajutor.ro, un demers care propune o punte între creație, educație și generozitate.

Maura ANGHEL