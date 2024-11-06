Se caută 22.000 de muncitori pentru Autostrada A8!

Încă un pas spre Autostrada A8. Se caută 22.000 de muncitori pentru construcţia unui tronson din Autostrada A8, care va lega zona de est a României de zona Vest, dar care va face legătura şi cu Republica Moldova. Se acordă punctaj suplimentar celor care angajează şomeri din judeţene Iaşi, Bacău, Neamţ, Suceava, Mureş şi Harghita.

Este nevoie de 22.000 de muncitori pentru construirea celor 116 kilometri din tronsonul montan dintre Sărăţeni şi Pipirig, parte a Autostrăzii A8. Anunţul a fost făcut de Compania Naţională de Investiţii Rutiere pe baza estimării din studiul de fezabilitate.

Acest tronson care are o lungime de 116 kilometri şi 38 de tuneluri, aproape 200 de poduri şi viaducte, este unul dintre cele mai complexe proiecte de investiţii pentru infrastructura rutieră dar şi o oportunitate pentru dezvoltare economică, reducerea decalajelor şi a şomajului. Nu în ultimul rând, pot fi atrase noi investiţii.

Conform datelor din Studiul de Fezabilitate, pentru construcţia a 32,4 km din secţiunea 1 C Sărăţeni - Joseni necesarul de forţă de muncă pe durata execuţiei a fost estimat la aproximativ 6.000 de persoane, iar pentru lotul următor, 1D Joseni - Ditrău, de 14,4 km, e nevoie de de 3.000 de persoane.

Pentru cel mai lung al secţiunii de munte, 2A Ditrău - Grintieş, de 37,9 km, e nevoie de 7.000 de persoane.

Pentru al patrulea lot, 2B Grintieş - Pipirig, de 31,5 km, proiectantul a estimat că va fi nevoie de circa 6.000 de lucrători. „Industria de profil din România, precum şi cea din multe alte ţări europene se confruntă cu o provocare economică şi socială majoră, respectiv lipsa forţei de muncă. În acest sens, CNIR acordă un punctaj suplimentar de 6% pentru creşterea incluziunii sociale şi reducerea şomajului local. Astfel, constructorii care angajează 350 de şomeri din judeţele Bacău, Harghita, Iaşi, Mureş, Neamţ şi Suceava vor avea punctaj suplimentar în evaluarea ofertelor pentru cele patru loturi ale autostrăzii A8”, a precizat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Termenele de realizare sunt de 54 luni (14 luni proiectare și 40 luni execuție) pentru loturile 1 C, 2 A si 2 B, iar pentru Lotul 1 D de 34 de luni (10 luni proiectare și 24 execuție).

Finanțarea este asigurată din fonduri europene nerambursabile, Programul Transport (2021-2027). Laura RADU