Se caută voluntari! Mii de oameni sunt așteptați în Parcul Expoziției

Persoanele care își doresc să fie parte din organizarea unuia dintre cele mai mari evenimente dedicate familiei din regiunea Moldovei au acum ocazia să se alăture echipei de voluntari a Festivalului Familiei 2026, manifestare care promite să transforme din nou Parcul Expoziției din Iași într-un loc al bucuriei, al comunității și al activităților pentru toate vârstele.

Organizatorii au dat startul înscrierilor pentru voluntari, iar până pe 16 august sunt așteptați tineri și adulți care vor să contribuie la buna desfășurare a celei de-a VI-a ediții a festivalului, programată pe 6 septembrie 2026.

Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Departamentul Pro Vita, și a devenit, de la an la an, unul dintre cele mai importante proiecte dedicate familiei din Moldova. La ediția precedentă, aproximativ 10.000 de participanți au trecut pragul festivalului, luând parte la ateliere creative, activități sportive, momente artistice și numeroase acțiuni educative desfășurate gratuit.

În spatele unui eveniment de asemenea amploare se află însă o echipă numeroasă de voluntari, fără de care organizarea ar fi imposibilă. Cei care se vor înscrie vor contribui la amenajarea spațiilor de desfășurare, vor oferi informații participanților, vor sprijini activitatea logistică și vor participa la pregătirea atelierelor dedicate copiilor și familiilor.

Pentru organizatori, voluntariatul înseamnă mai mult decât ajutor oferit într-o singură zi. Este o experiență care dezvoltă spiritul de echipă, abilitățile de comunicare și organizare și oferă șansa de a lucra într-un proiect cu impact real asupra comunității ieșene.

Persoanele care nu au mai colaborat până acum cu Departamentul Pro Vita vor participa la un interviu de cunoaștere înainte de integrarea în echipa de voluntari. La finalul activității, fiecare voluntar va primi contract și diplomă de voluntariat, documente care certifică implicarea în organizarea unuia dintre cele mai mari evenimente dedicate familiei din regiune. Carmen DEACONU