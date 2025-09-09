Stiri
Se montează turbinele la cel mai mare parc eolian din Moldova

eoliene

Dimensiune font:

09-09-2025 13:57

* parcul eolian Deleni  (Vaslui), de 140 MW, este cea mai mare instalație de energie regenerabilă din regiunea Moldova * proiectul se află acum în faza de instalare a celor 23 de turbine eoliene * odată finalizat, parcul eolian va furniza energie curată pentru aproximativ 62.000 de gospodării pe an

STRABAG România (grup tehnologic european pentru servicii de construcții) a atins o etapă importantă în cadrul proiectului parcului eolian Deleni, parte a clusterului Prowind North din județul Vaslui. Proiectul a fost încredințat STRABAG în calitate de antreprenor general de către PPC Renewables Romania. Acesta a intrat acum într-o fază cheie: instalarea a 23 de turbine eoliene GE Vernova, fiecare cu o capacitate de 6,1 MW.

Cu o capacitate instalată totală de 140 MW, Parcul Eolian Deleni este cea mai mare centrală de energie regenerabilă din regiunea Moldova și unul dintre cele mai importante proiecte de acest gen din România. Când va deveni operațională, la sfârșitul anului 2025, instalația va genera aproximativ 370 GWh de energie verde anual, suficientă pentru a alimenta 62.000 de gospodării și pentru a reduce emisiile de CO₂ cu aproximativ 215.000 de tone pe an.

De la începerea construcției, în martie, STRABAG România a efectuat ample lucrări civile, de infrastructură și electrice care au pus bazele actualei faze de instalare a turbinelor. Echipa a construit toate fundațiile turbinelor, folosind peste 2.300 de tone de oțel de armare și 28.000 m³ de beton. În paralel, au fost finalizați peste 36 de kilometri de drumuri tehnologice. Pentru a asigura un drenaj adecvat și gestionarea apei, STRABAG a construit, de asemenea, 19 canale de scurgere cu o lungime totală de 160 de metri.

În plus față de componentele civile și de infrastructură, a fost pusă în aplicare coloana vertebrală electrică a proiectului. Aceasta include instalarea a 110 kilometri de cabluri de medie tensiune și 37 de kilometri de cabluri de fibră optică, precum și construirea a trei stații de transformare și a unei substații de interconectare în satul Banca.

Proiectul Deleni Wind Farm diversifică producția de energie eoliană a României dincolo de zona Dobrogea, consolidând stabilitatea rețelei și securitatea energetică. De asemenea, aduce beneficii directe comunităților locale din Deleni, Costești și Bogdănești, prin crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și venituri fiscale pe termen lung. Miruna NEACȘU

 

 

 

