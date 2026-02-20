Șefa dermatologilor europeni vine la Iași

* Prof, univ. dr. Branka Marinović, președinta European Academy of Dermatology and Venereology, va sosi luna viitoare în Capitala Moldovei * oficialul este cunoscut pentru ghidurile dedicate unor boli foarte grave, lupusul eritematos și pemfigusul vulgar, o afecțiune autoimună rară și letală

La Iași va ajunge, în martie, liderul Academiei Europene de Dermatologie și Venerologie. Este vorba despre prof. univ. dr. Branka Marinović, care conduce Departamentul de Dermatologie și Venerologie din cadrul University Hospital Centre Zagreb, afiliat University of Zagreb School of Medicine. Activitatea sa științifică se leagă de aria bolilor autoimune cutanate, cu accent pe dermatozele buloase autoimune, un domeniu în care contribuțiile clinice și de consens contează direct în calitatea îngrijirii.

Prezența Președintei EADV la Iași este un prilej de conversație aplicată despre standarde, educație medicală continuă, colaborare europeană și despre felul în care dermatologia își consolidează, prin rigoare, impactul în sănătatea publică.

Tema care o aduce în prim-plan este pemfigusul vulgar, o boală autoimună rară în care apar bășici fragile ce se sparg ușor și lasă răni deschise pe piele și mucoase. În lipsa tratamentului, boala poate evolua sever, iar studiile populaționale arată un risc de mortalitate mai mare decât la populația comparabilă fără diagnostic.

Marinović este coautoare a ghidurilor europene actualizate pentru managementul pemfigusului (publicate în jurnalul EADV) – documente care stabilesc, pas cu pas, conduita medicală: de la confirmarea diagnosticului și evaluarea severității până la opțiunile de tratament, monitorizare și prevenirea complicațiilor. În aceste ghiduri sunt consemnate și schimbările majore din ultimii ani, inclusiv integrarea terapiilor moderne acolo unde sunt indicate și aprobate, cu obiectivul de a reduce complicațiile și de a crește șansele de control al bolii.

EADV este astăzi o comunitate profesională cu peste 13.000 de membri și o rețea activă de peste 17.000 de profesioniști la nivel global, iar congresul său anual a reunit peste 20.000 de participanți în 2025, potrivit datelor comunicate de organizație, un barometru al temelor, ghidurilor și direcțiilor care ajung, apoi, în practica de zi cu zi.

Pemfigusul vulgaris este o boală autoimună în care organismul atacă structurile care țin celulele pielii împreună. Clinic, apar bășici fragile care se rup ușor și lasă eroziuni (răni) dureroase, uneori întinse, inclusiv pe mucoase. Boala e descrisă uneori ca aceea care „te lasă fără piele”, o metaforă pentru pierderea barierei protectoare a pielii și riscul crescut de complicații. Ghidurile europene descriu pemfigusul ca fiind o afecțiune „life-threatening” și amintesc faptul că, înainte de era tratamentelor imunosupresoare, evoluția era frecvent fatală.

Clara DIMA