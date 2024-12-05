Șefii PNL Iași, implicați total în susținerea Elenei Lasconi: 'Autostrada Unirii nu poate fi construită cu sprijinul Piramidelor'

Şefii PNL Iaşi afirmă că edilii liberali din judeţ sunt implicaţi „total” în susţinerea Elenei Lasconi, ca şi cum ar fi un candidat liberal în turul al doilea, ei cerându-le altor forţe politice, dar şi reprezentanţilor societăţii civile, să renunţe la mesajele lor ambigue privind votul de duminică.

Alexandru Muraru, lider al PNL Iaşi, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că a discutat cu cei 51 de primari liberali din judeţ şi că toţi o susţin pe Elena Lasconi în turul al doilea.

”PNL este implicat total în campania pentru turul doi ca şi cum ar fi candidatul nostru în turul doi la prezidenţiale. Am avut azi discuţii cu primarii PNL şi toţi cei 51 susţin la unison candidatura Elenei Lasconi şi această direcţie pro-europeană. Facem un apel la celelalte forţe politice ieşene care nu au candidat în turul doi să nu dea un mesaj ambiguu, ci să o susţină într-o manieră fermă şi categorică pe Elena Lasconi”, a declarat Alexandru Muraru.

La rândul său, şeful Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a făcut un apel către mediul acadmic, dar şi către societatea civilă să transmită ferm că România are nevoie de un preşedinte pro-european.

”Le transmit şi cetăţenilor că nu putem stopa investiţiile în judeţul Iaşi. Nu îmi dau seama cu ce resurse vom putea să le finanţăm. Le spun ieşenilor doar atât: Autostrada Unirii, sectorul ieşean, nu poate fi construită cu sprijinul Piramidelor, Spitalul Regional de Urgenţă nu poate fi construit cu firul divin. Avem nevoie de fonduri europene care să ne ajute să ne dezvoltăm. Când am prins această speranţă, mă gândesc cu groază că nu suntem mai aproape de vestul Europei, ci mai aproape de Răsărit. Nu ne permitem să deviem de la acest parcurs. Sper ca primarii, viceprimarii sau consilierii locali, indiferent de culoarea lor politică, să facă tot posibilul ca şi în ziua votului să convingă oamenii să iasă din casă şi să voteze pentru drumul nostru european”, a mai afirmat Costel Alexe.

PNL a anunţat încă de după primul tur că susţine candidatura Elenei Lasconi.