Șeful CJ Botoșani vrea să consolideze legăturile cu Iașul

În ultimii ani, Botoșaniul, un oraș cu o bogată tradiție culturală și istorică, a început să privească către Iași ca fiind un pol de dezvoltare și oportunități pentru propria creștere economică și socială. Autoritățile din Botoșani și-au manifestat dorința de a întări colaborarea cu Iașul, considerat Capitala Moldovei, un oraș care atrage investiții, talente și resurse. „Această colaborare nu este doar o ambiție pe hârtie, ci un obiectiv strategic pentru a asigura o dezvoltare sustenabilă a Botoșaniului, un oraș care, din punct de vedere economic și demografic, a suferit din cauza migrației forței de muncă tinere către alte regiuni sau chiar în afara țării”, a spus șeful CJ Botoșani, Valeriu Iftime, prezent la o întâlnire de afaceri la Iași.

Contextul economic și social al Botoșaniului

Declinul economic din ultimele decenii, cauzat de închiderea unor mari întreprinderi industriale și de lipsa unor oportunități noi de investiții, a transformat Botoșaniul într-o regiune care luptă pentru a-și menține populația tânără și activă. Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani, a subliniat în mai multe rânduri că orașul și județul Botoșani se confruntă cu provocări majore legate de plecarea tinerilor. „Tinerii noștri pleacă în alte orașe sau chiar în străinătate, iar economia locală suferă din ce în ce mai mult. Înainte îi atrăgea Iașul, acum nici măcar, privesc spre Cluj, Timișoara și nu e bine. Pleacă și nu mai revin fiindcă nu li se oferă mare lucru. Avem nevoie de o infrastructură rutieră și feroviară modernă care să ne conecteze mai bine cu Iașul, un pol de dezvoltare din toate punctele de vedere. O navetă de 100 de kilometri nu mai pune acum nimănui nicio problemă și de aceea am mari speranțe legate de Iași”, a declarat Iftime într-o conferință recentă.

Drumul Botoșani-Iași: un pas important pentru dezvoltare

Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură care a contribuit la îmbunătățirea conexiunii dintre cele două orașe a fost finalizarea drumului Botoșani-Iași în 2023. Această arteră rutieră, modernizată și lărgită pentru a asigura un flux de trafic mai eficient, a fost esențială pentru a facilita transportul de bunuri și persoane între cele două regiuni. Cu toate acestea, autoritățile din Botoșani consideră că mai este nevoie de multe alte investiții pentru a maximiza beneficiile acestei rute și pentru a aduce un impact real asupra economiei locale.

Valeriu Iftime a subliniat că, deși drumul reprezintă o realizare importantă, pentru a atrage investiții majore și a revitaliza afacerile locale, este esențial să se dezvolte și alte componente ale infrastructurii, cum ar fi utilitățile și rețeaua feroviară. „Avem nevoie de o rețea de utilități bine pusă la punct, de acces la energie și gaz pentru a atrage companii care să investească aici. Totodată, o legătură feroviară rapidă cu Iașiul ar facilita naveta și ar încuraja păstrarea tinerilor în zonă”, a adăugat el.

Proiectul unei linii feroviare rapide între Botoșani și Iași

Una dintre cele mai ambițioase inițiative ale autorităților din nordul țării este proiectul realizării unei rute feroviare rapide între Botoșani și Iași. Acest proiect, aflat încă în fază de discuții preliminare, ar putea reduce considerabil timpul de deplasare între cele două orașe și ar deschide noi oportunități pentru locuitorii din Botoșani. În prezent, distanța dintre Botoșani și Iași este de aproximativ 110 km, iar cu mijloacele de transport actuale, drumul poate dura până la două ore sau chiar mai mult, în funcție de condițiile de trafic și de infrastructura feroviară depășită. Valeriu Iftime a subliniat că realizarea unei linii feroviare rapide ar fi un pas crucial pentru dezvoltarea economică a regiunii și pentru păstrarea tinerilor în zonă. „O rută feroviară rapidă ar facilita naveta între Botoșani și Iași, ceea ce ar face orașul nostru mai atractiv pentru cei care lucrează sau studiază la Iași, dar doresc să trăiască în Botoșani. În plus, ar încuraja și investitorii să privească Botoșaniul ca pe o opțiune viabilă pentru dezvoltarea afacerilor lor”, a declarat Iftime într-un interviu recent.

Conectivitatea, cheia pentru revigorarea afacerilor și îmbunătățirea nivelului de trai

O infrastructură rutieră și feroviară bine dezvoltată nu doar că ar facilita mobilitatea între Botoșani și Iași, ci ar avea și un impact direct asupra afacerilor locale. Zona de nord a Moldovei, în care se află Botoșaniul, a fost de multe ori ignorată în planurile mari de dezvoltare națională, ceea ce a dus la stagnarea economică și la exodul forței de muncă. Cu toate acestea, cu sprijinul Iașului, care se bucură de o poziție privilegiată în regiune, Botoșaniul ar putea deveni un punct de atracție pentru noi investiții.

Iftime a explicat că modernizarea rețelelor de utilități, precum și crearea unui cadru legislativ care să sprijine afacerile locale, sunt esențiale pentru revigorarea economiei. „Trebuie să avem apă curentă, energie, gaz și toate celelalte utilități la dispoziția companiilor care ar putea veni să investească în Botoșani. Fără aceste elemente de bază, niciun investitor serios nu va alege să vină aici, oricât de avantajos ar fi terenul sau forța de muncă locală”, a spus el.

Parteneriatul cu Iașul, o viziune pe termen lung

Colaborarea dintre Botoșani și Iași nu se limitează doar la infrastructură. Există deja parteneriate în diverse domenii, de la educație și cultură, la sănătate și cercetare. Universitățile din Iași, precum Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa,” sunt puncte de referință pentru tinerii din Botoșani care doresc să urmeze studii superioare de calitate. Totodată, spitalele din Iași oferă servicii medicale de înaltă calitate pentru pacienții din întreaga regiune, inclusiv din Botoșani.

Aceste legături sunt esențiale nu doar pentru tinerii care aleg să studieze la Iași, ci și pentru păstrarea unui contact continuu între cele două orașe în ceea ce privește dezvoltarea profesională și personală a locuitorilor din Botoșani. Iftime și-a exprimat dorința ca aceste parteneriate să devină și mai solide, în special în ceea ce privește accesul la programe de cercetare și dezvoltare finanțate din fonduri europene. „Iașul are resursele și expertiza necesare pentru a atrage fonduri europene importante, iar noi, în Botoșani, trebuie să ne aliniem cu ei pentru a beneficia de aceste oportunități”, a spus el.

Provocările viitoare și nevoia de acțiuni concertate

Cu toate că dorința de colaborare și proiectele propuse sunt promițătoare, există și numeroase provocări care trebuie depășite. Dacă altădată una dintre cele mai mari dificultăți este reprezentată de lipsa resurselor financiare suficiente pentru a implementa toate aceste planuri, acum se pune problema implementării de proiecte dedicate acestor scopuri. Realizarea unei linii feroviare rapide, modernizarea rețelelor de utilități și dezvoltarea infrastructurii necesită fonduri considerabile, care nu pot fi acoperite doar din bugetele locale. De aceea, atragerea fondurilor europene și a investițiilor private devine o prioritate pentru autoritățile locale. Valeriu Iftime a subliniat că este nevoie de un efort concertat din partea tuturor actorilor implicați, de la autoritățile locale și centrale, la mediul de afaceri și societatea civilă. „Nu putem să facem toate aceste lucruri singuri. Avem nevoie de sprijin din partea guvernului, de investiții din partea companiilor private și de implicarea comunității locale. Doar împreună putem să transformăm Botoșaniul într-un oraș modern, prosper și atractiv pentru tineri”, a concluzionat el.

Proiectele de infrastructură, cum ar fi drumul Botoșani-Iași și propunerea unei linii feroviare rapide, sunt doar începutul unui plan mai amplu de dezvoltare care își propune să transforme Botoșaniul într-un oraș care să ofere oportunități economice și sociale reale pentru locuitorii săi. Autoritățile sunt conștiente că, fără sprijinul și colaborarea cu Iașul, un oraș cu un potențial extraordinar de dezvoltare, acest obiectiv va fi greu de atins.

Maura ANGHEL

Colaborarea dintre Botoșani și Iași reprezintă, așadar, nu doar o soluție pentru problemele economice ale Botoșaniului, ci și o viziune pe termen lung pentru o regiune nordică a Moldovei care își poate redescoperi potențialul și poate deveni un pol de dezvoltare în sine.