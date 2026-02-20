Selymes, înaintea primului meci oficial al anului, care are loc mâine, în Copou: „Trebuie să câștigăm cu orice preț”

Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă, la care au participat antrenorul principal al echipei, Tibor Selymes, și fotbalistul Toma Niga.

Principalul subiect abordat a fost meciul de sâmbătă, din Copou, cu Olimpia Satu Mare, primul oficial din acest an.

„Nu contează cum, necum, mâine trebuie să câștigăm trei puncte”

„Avem o perioadă lungă și grea în spatele nostru. Am avut două săptămâni cu două antrenamente pe zi, după care, ușor, ușor, am făcut un antrenament pe zi, pentru ca la ora meciului să fim bine pregătiți. Din punctul meu de vedere, fizic suntem la un nivel bun spre foarte bun, sper să văd acest lucru și la meciul de mâine, când trebuie să arătăm că putem să alergăm, să muncim, să ne batem cu ei și să câștigăm. Trebuie să câștigăm cu orice preț! Nu contează cum, necum, mâine trebuie să câștigăm trei puncte. O să fie un meci de luptă. Cine e mai bine pregătit mental, va câștiga” a spus Selymes.

„ Tactică mai puțin! Totul depinde de copilași”

Acesta a adăugat: „Am avut discuții toată săptămâna cu băieții, pentru a lupta, pentru a câștiga fiecare duel, mai ales pe acest teren. Tactica e trei puncte, e voința lor, dorința de a câștiga, atitudinea. Tactică mai puțin! Nu dau mingea în curtea lor, dar pe un astfel de teren dorința e determinantă. Dacă vreau să fac ceva cu cariera mea, trebuie să fac ceva pe teren, să joc meci de meci și să fiu cel mai bun. Fiecare în parte trebuie să se gândească: „Eu vreau ceva! Vreau să ajung undeva! Vreau să fiu cel mai bun la echipa mea!” Totul depinde de copilași!”

Discreție pe tema terenului

La fel precum conducătorii clubului, Selymes și Niga s-au eschivat pe subiectul gazonului de pe arena din Copou, distrus după meciul de rugby România – Belgia, de duminica trecută. Asta în contextul în care decizia de găzduire a partidei de rugby a fost luată de primarul Iașului, Mihai Chirica, și Consiliul Local Iași, cei care au sprijinit Politehnica în ultimii ani. Mai mult, deși specialiști în domeniul gazonului au afirmat că terenul din Copou nu avea cum să reziste în februarie la un meci de rugby, Selymes a spus că „am avut și ghinion, că a plouat și a nins duminică. Dacă se juca sâmbătă, terenul era perfect”.

„Avem un lot echilibrat”

Șeful băncii tehnice ieșene s-a referit și la lotul de jucători: „ Transferuri nu am făcut, pentru că nu am putut face transferuri. Am adus 10-11 jucători din Academie, au rămas cinci-șase după ce le-am dat două-trei meciuri. 12-13 jucători au rămas din lotul din toamnă, au plecat majoritatea care nu au jucat mult sau nu au fost în lot. Avem un lot destul de echilibrat, destul de bun. Dintre copii, vor fi câțiva pe bancă, trebuie să avem răbdare. Acum două luni jucau la grupa lor de vârstă, nu pot juca titulari la Liga a II-a după ce nu au avut niciun meci la Liga a III-a. Pot să prindă 10 – 15 – 20 de minute, funcție de rezultate. Au făcut pasul la seniori, nu e de ajuns, pot face pasul înapoi foarte repede dacă nu au dorință”.

Exemplul Opriș

Antrenorul Politehnicii l-a lăudat pe Opriș, juniorul împrumutat de la U Cluj: „Să rămâi la echipa mare, trebuie să muncești de trei ori mai mult decât cei care sunt acum la Liga a II-a. În primul rând la forță, unde sunt foarte departe. Zi de zi, muncă, muncă, muncă, inclusiv separat. La 17-18 ani nu mai ești copil. Alții joacă la un nivel foarte înalt. La 18 ani, dacă vrei să faci ceva cu viața ta, trebuie să joci la Liga a II-a. Uitați-vă la Opriș! Joacă, e cel mai bun. El poate să joace și în Liga I. Așa trebuie să fie toți!”.

Niga a dat asigurări că puștii sunt sprijiniți de cei experimentați: „Juniorii trebuie să fie mai maturi, să înțeleagă că e un pas important în cariera lor, să muncească mai mult. Sunt copii foarte buni, care pot să crească, dar asta depinde de ei. Noi îi ajutăm cu un sfat, cu un gând bun. Dacă ei n-o să muncească, n-o să progreseze, o să fie foarte greu. Și pentru ei, și pentru echipă”.

Niga: „Importante sunt cele trei puncte, nu cum o să fie jocul”

Lăudat de Selymes, pentru că „vorbește cel mai mult cu echipa, organizează defensiva, organizează fazele fixe”, Niga a mai spus: „Ne așteaptă un meci greu, nu mai contează starea gazonului. Trebuie să fim capacitați la maxim, să avem atitudine, să punem osul la treabă. Importante sunt cele trei puncte, nu cum o să fie jocul. Putem să-l câștigăm și în prima și în ultima fază. Noi suntem pregătiți, am dat totul în pregătire, suntem motivați, sperăm să luăm cele trei puncte mâine. Suntem profesioniști, ne facem treaba sută la sută, trebuie să ne autodepășim în fiecare zi. Suntem un grup bun, unit, sper să începem cu dreptul”.

„Mi-am așteptat rândul”

Portarul Politehnicii s-a referit și la situația lui: „Eu am fost pregătit, sunt pregătit în continuare și acum, când, alături de Camara, sunt cel mai experimentat jucător. Când Mister va decide să mă bage în primul 11, eu sunt gata. Chiar dacă nu am jucat în ultima perioadă, am fost serios, mi-am așteptat șansa, încerc să ajut echipa cât pot eu”.

Partida dintre Politehnica și Olimpia Satu Mare de mâine va începe la ora 11:00.