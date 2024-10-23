Șezătoarea Iași, 10 ani de promovare a tradițiilor populare prin artă și comunitate

În perioada 23 octombrie-17 noiembrie, Muzeul Etnografic al Moldovei, parte a Complexului Muzeal Național „Moldova” din Iași, găzduiește expoziția aniversară „Șezătoarea Iași la ceas aniversar: 10 ani”. Această expoziție aduce în prim-plan un deceniu de activitate neîntreruptă a Grupului „Șezătoarea Iași”, o mișcare dedicată păstrării vii a tradițiilor românești, în special a cămășii tradiționale și a costumului popular. De-a lungul celor zece ani, grupul a reunit oameni din diverse generații și profesii, toți animați de pasiunea comună pentru valorile culturale tradiționale. Începând de la mici întâlniri, grupul a crescut într-o adevărată comunitate națională, cu grupuri similare în multe alte orașe din țară. Sub deviza „Coasem pentru minte și suflet”, membrii acestui grup au transformat fiecare sâmbătă într-un moment dedicat atât creației, cât și socializării.

O comunitate artistică în inima Iașului

De un an, „Șezătoarea Iași” își desfășoară activitățile într-o sală pusă la dispoziție de Muzeul Etnografic al Moldovei, un parteneriat care exemplifică rolul vital al muzeului în păstrarea și transmiterea tradițiilor. „Această colaborare este o dovadă vie a faptului că muzeul constituie un reper în comunitate, un punct de întâlnire, un loc în care pasionații de tradiții își manifestă energia creatoare, ducând mai departe valorile și credințele populare, cu sprijinul specialiștilor”, a spus Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

Expoziția aniversară „Șezătoarea Iași la ceas aniversar” își propune să celebreze un deceniu de activitate, expunând creații realizate de-a lungul anilor de către membrii grupului. Publicul va avea ocazia să le vadă pe participante în acțiune, în cadrul întâlnirilor săptămânale care vor continua și pe durata expoziției. Acest format interactiv permite vizitatorilor să observe îndeaproape măiestria cusăturilor tradiționale și dedicarea cu care fiecare piesă este realizată.

Vernisajul expoziției va avea loc sâmbătă, 26 octombrie, în Sala „Petru Caraman” a Muzeului Etnografic al Moldovei, începând cu ora 12:00. Evenimentul va prilejui întâlnirea vizitatorilor cu entuziastele participante ale acestei mișcări de revitalizare a tradițiilor, oferind oportunitatea de a descoperi povestea și valorile ce stau la baza activității grupului „Șezătoarea Iași”.

Această expoziție este nu doar o sărbătoare a tradițiilor, ci și un omagiu adus dedicării și pasiunii celor care continuă să aducă în contemporaneitate comori ale trecutului, țesând fire nevăzute între generații și între trecut și prezent.

Maura ANGHEL



