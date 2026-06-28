* pe 29 iunie, creștinii îi cinstesc pe Apostolii Petru și Pavel, iar tradiția populară spune că, din această zi, cucul nu mai cântă * sărbătoarea încheie o perioadă de post, rugăciune și cumpătare și deschide una dintre cele mai frumoase pagini ale verii românești, cu obiceiuri vechi, pomeniri și semne ale naturii

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți în fiecare an pe 29 iunie, o zi importantă în calendarul creștin ortodox. Cei doi apostoli sunt pomeniți împreună pentru rolul lor esențial în răspândirea creștinismului, deși drumurile lor au fost diferite.

Sfântul Petru a fost pescar, fratele Apostolului Andrei și unul dintre cei mai apropiați ucenici ai lui Iisus. În tradiția creștină, el este apostolul credinței puternice, dar și al omului care cade, se teme, greșește și se ridică. Imaginea lui rămâne legată de curaj, iertare și mărturisire.

Sfântul Pavel, numit înainte Saul, a fost la început prigonitor al creștinilor. Convertirea sa, petrecută pe drumul Damascului, este una dintre cele mai puternice povești ale creștinismului. Dintr-un adversar al noii credințe, Pavel a devenit unul dintre cei mai mari propovăduitori ai Evangheliei, ducând mesajul creștin în lumea greco-romană.

Împreună, Petru și Pavel vorbesc despre două forme ale credinței: una născută din apropierea directă de Hristos, cealaltă dintr-o schimbare radicală a vieții. De aceea, sărbătoarea lor nu este doar una de calendar, ci și una a întoarcerii, a curajului și a începuturilor noi.

Ziua în care cucul amuțește

În tradiția populară, sărbătoarea este cunoscută și ca Sânpetru de Vară. Se spune că, din această zi, cucul nu mai cântă. Dacă până la 29 iunie glasul lui era semn al primăverii târzii și al începutului de vară, după Sânpetru cântecul se oprește, iar natura intră într-o altă vârstă.

Pentru lumea satului, amuțirea cucului nu era doar o observație despre păsări, ci un semn al trecerii timpului. Vara se așază mai adânc, câmpurile se coc, oamenii se uită spre roade, iar sărbătoarea devine un prag între așteptare și împlinire.

Sânpetru era văzut, în imaginarul popular, ca un sfânt apropiat de oameni, paznic al cerului și al rânduielilor. De aceea, ziua era ținută cu respect, fără muncă grea, fără certuri și fără risipă de vorbe rele.

Tradiții și obiceiuri de Sfinții Petru și Pavel

Pe 29 iunie, credincioșii merg la biserică, aprind lumânări și dau de pomană pentru cei trecuți la cele veșnice. Se împart colaci, fructe, mâncare și vase cu apă, mai ales pentru sufletele celor care nu mai sunt.

În unele locuri, se duc la biserică mere, zarzăre sau alte roade ale verii, care sunt sfințite și apoi împărțite. Obiceiul are legătură cu recunoștința pentru rod, dar și cu grija față de familie, vii și morți deopotrivă.

Tradiția spune că nu este bine să se lucreze la câmp, să se spele, să se toarcă sau să se facă treburi grele în gospodărie. Ziua trebuie păstrată pentru rugăciune, odihnă și împăcare. În credința populară, cine respectă sărbătoarea este ferit de necazuri, boli și grindină.

Sfinții Petru și Pavel și vara românească

Sărbătoarea vine la sfârșit de iunie, când vara este deja puternică, iar zilele lungi poartă miros de fân, cireșe târzii, grâu copt și grădini pline. De aceea, Sfinții Petru și Pavel au rămas legați nu doar de biserică, ci și de ritmul naturii.

Este una dintre acele sărbători în care credința creștină și memoria populară se întâlnesc firesc. În biserică se vorbește despre apostoli, jertfă și mărturisire. În sat, oamenii privesc cerul, ascultă tăcerea cucului și înțeleg că timpul merge mai departe.

Maura ANGHEL