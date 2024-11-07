Şi al doilea inspector ISC implicat în cazul de luare de mită a semnat acordul de recunoaştere

Enervat că s-a cerut mită şase aparate de aer condiţionat pentru a i se semna procesul verbal de terminare a lucrărilor pentru imobilul construit în satul Hlincea, rădăuţeanul Adrian P. s-a făcut că acceptă, dar i-a denunţat apoi pe cei doi inspectori implicaţi în acest caz. Totul a început pe 17 aprilie, când inspectorul Mihai Loghin, pe atunci angajat ca expert în cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii, i-a transmis constructorului că un coleg de-al său, Ovidiu Tătăruşanu, e cel de care depinde semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi că acesta pretinde şase aparate de aer condiţionat, cu tot cu antenele wi-fi, pentru a-şi îndeplini sarcinile de serviciu.

Beneficiarului i s-a indicat şi firma de unde să cumpere aparatura, precum şi locul unde să le depoziteze până la preluarea lor de către Tătăruşanu. Boxa nefolosită a unui bloc din Valea Lupului.

Dezvolatatorul s-a conformat,şi, pe 16 mai, a livrat bunurile în valoare de 20.000 lei. A primit imediat semnătura de care avea nevoie, dar n-a renunţat la denunţ. Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi au descâlcit rapid iţele întregii afaceri, au strâns suficiente dovezi pentru ca Tătărăşanu să ajungă în arest preventiv, iar Loghin în arest la domiciliu. Cum primul era inculpatul principal, a semnat, în septembrie acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Aşa s-a ales cu o pedeapsă de trei ani, cu suspendare. Imediat a fost urmat de complice, pentru ca, prin sentinţa de miercuri, 6 noiembrie a.c., Tribunalul Iaşi să admită acordul de recunoaştere a vinovăţiei semnat de expert. Care a primit tot cu suspendare, dar o pedeapsă mai mică, de doi ani. Claudiu CONSTANTIN