* Mircea Cantor, artistul român stabilit la Paris care a semnat un model Lady Dior inspirat din motive tradiționale, a fost prezent la Iași pentru inaugurarea lucrării „Take the world into the world”, expusă la Muzeul Etnografic al Moldovei, în Palatul Culturii * evenimentul este inclus pe agenda „Lunii Sculptorilor Români”, o serie de manifestări dedicate celebrării a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși

În anul aniversar Brâncuși, Iașul își consolidează profilul cultural cu o apariție rară: Mircea Cantor – unul dintre cei mai cunoscuți artiști români ai scenei contemporane internaționale – a venit la Palatul Culturii pentru a inaugura lucrarea „Take the world into the world”, expusă la Muzeul Etnografic al Moldovei. Prezența lui Cantor se înscrie în programul „Luna Sculptorilor Români”, proiect derulat în parteneriat cu instituțiile muzeale ieșene și gândit ca un arc simbolic între patrimoniu și arta de azi.

Titlul lucrării, „Take the world into the world”, funcționează ca o propoziție care se deschide în mai multe direcții: o invitație la a privi realitatea din interior, fără filtre confortabile, dar și un comentariu despre felul în care „lumea” – în sens social, economic, politic – intră zilnic peste noi. Cantor este cunoscut tocmai pentru această practică artistică: pornește de la obiecte, semne sau gesturi aparent simple și le transformă în întrebări despre globalizare, identitate, granițe, amestec cultural și ambiguitatea vieții cotidiene în epoca postmodernă.

În ultimii ani, numele lui Mircea Cantor a circulat puternic și dincolo de spațiul muzeal. În 2023, artistul a creat un model unic Lady Dior în cadrul campaniei „Dior Lady Art”, cu „Grădina Raiului / Jardin du Paradis” și cu proverbul „Fă rai din ce ai” integrat în design – o colaborare care a adus motivele tradiționale românești în universul unei case de modă globale.

În același timp, Cantor are o ancorare solidă în instituțiile de artă contemporană, cu lucrări aflate în colecții și muzee majore și cu o prezență constantă în circuitul expozițional internațional. Pentru Iași, întâlnirea cu un astfel de artist – în spațiul emblematic al Palatului Culturii – devine o miză de public: aduce arta contemporană în proximitatea unui public care vine, de obicei, pentru istorie, patrimoniu, tradiție.

„Luna Sculptorilor Români” a fost construită tocmai pe această idee de dialog: în anul în care Constantin Brâncuși este celebrat la 150 de ani de la naștere, programul propune expoziții și evenimente care pun sculptura (și extensiile ei – instalație, obiect, intervenție) în relație directă cu spațiile muzeale ale orașului. În programul public al Palatului Culturii, prezența lui Mircea Cantor este menționată ca parte a ediției din 2026, cu evenimente desfășurate atât la Palatul Culturii, cât și la Muzeul Unirii.

Maura ANGHEL