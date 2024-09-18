Sisteme anti-coliziune montate pe tramvaie și autobuze

* în total, suma alocată prin PNRR pentru dotarea cu sisteme de avertizare și asistență anti-coliziune a 150 de tramvaie și 140 de autobuze aflate în dotarea Companiei de Transport Public se ridică la 5,6 milioane de euro

Aflat la București, viceprimarul Daniel Juravle a avut o întâlnire la sediul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) cu secretarul de stat Eduard Mititelu, în cadrul căreia a fost semnată documentația necesară pentru achiziționarea de către Compania de Transport Public (CTP) a sistemelor de avertizare și asistență anti-coliziune pentru 150 de tramvaie și 140 de autobuze în cadrul unui contract finanțat cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Licitația pentru dotarea tramvaielor cu aceste sisteme de siguranță a fost împărțită în patru loturi (trei de câte 40 de sisteme și unul de 30) și a atras oferta concernului german Bosch Engineering GmbH, cu care a și fost semnat contractul, pentru suma totală de 18,4 milioane de lei fără TVA, respectiv 21,9 milioane de lei cu TVA. Potrivit contractului, firma cîștigătoare a licitației are la dispoziție 15 luni pentru livrarea și montarea sistemelor de avertizare și asistență anti-coliziune pe cele 150 de tramvaie. Prin intermediul aceleiași surse financiare, municipalitatea a încheiat un contract similar pentru achiziționarea de sisteme anti-coliziune pentru 140 de autobuze, care vor fi livrate de Xceza SRL București pentru suma de 5,1 milioane de lei fără TVA, respectiv 6,1 milioane de lei TVA.

În total, suma alocată prin PNRR pentru dotarea cu sisteme de avertizare și asistență anti-coliziune a tramvaielor și autobuzelor aflate în dotarea Companiei de Transport Public se ridică la 28,1 milioane de lei cu TVA, respectiv aproximativ 5,6 milioane de euro. „Am semnat documentația finală pentru proiectele privind sistemele de avertizare și asistență anti-coliziune pentru conducătorii vehiculelor dedicate transportului public, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Odată cu finalizarea acestor proiecte, transportul public din municipiu va deveni mai sigur și mai eficient pentru toți ieșenii. Primăria a depus eforturi considerabile în ultimii ani pentru a avea un sistem de transport public demn de orașul nostrum, iar acest obiectiv devine realitate. Și vom continua să facem tot ce ne este în putință pentru a crește calitatea vieții ieșenilor”, a declarat viceprimarul Daniel Juravle, după semnarea documentului.

Tot în cadrul întâlnirii pe care a avut-o la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației cu secretarul de stat Eduard Mititelu, viceprimarul Daniel Juravle a semnat completarea documentației pentru proiectul de reabilitare energetică a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”, investiție care face parte din lista de proiecte care au ca scop îmbunătățirea condițiilor oferite elevi și de desfășurare a activității pentru profesori. Edi MACRI