Slujba Sfintei Parascheva, oficiată de 23 de preoți

Înaltpreasfinţitul Părinte Nikitas, Arhiepiscop de Thyateira şi de Marea Britanie, oficiază cu prilejul prăznuirii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, Slujba Sfintei Liturghii. Bulevardul Ştefan cel Mare s-a umplut de oameni care ascultă cu smerenie slujba liturgică. La fel şi Curtea Mitropoliei.

Pe un podium amplasat la limita Pietonalului Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane,un sobor de 23 de arhierei din ţară şi străinătate, printre care şi mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Teofan, conduşi de ÎPS Părinte Nikitas, Arhiepiscop de Thyateira şi de Marea Britanie oficiază, luni, slujba Sfintei liturghii, cu ocazia prăznuirii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Astfel, alături de ÎPS Părinte Nikitas este Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolit de Strumiţa, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Preasfinţitul Părinte Grigorios, Episcop de Mesaoria, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte, Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Părinte Damaschin dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

La Slujba Liturgică de la Mitropolie au venit şi premierul Marcel Ciolacu, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, Mihai Alexandru Ghigiu, şeful Cancelariei Prim-Ministrului României, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, ministrul Cercetării şi Digitalizării, Bogdan Gruia Ivan, fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, şi fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, preşedintele USR Elena Lasconi, reprezentanţi ai administraţiei ieşene, politicieni, personalităţi ale mediului academic.

Peste 50.000 de credincioşi din toată ţara şi chiar şi din străinătate formează un rând lung de câţiva kilometri şi aşteaptă să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Numărul lor este în continuă creştere.

Pe bulevard şi pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei sunt amplasate câteva ecrane de mari dimensiuni, pentru ca astfel cei veniţi în pelerinaj să poată asculta şi urmări ceremonialul religios.