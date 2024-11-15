Specialiștii în oncologie din întreaga lume se întâlnesc la Iași

* programul CONFER din acest an va reflecta progresele oncologice în oncologie medicală, chirurgie oncologică, radioterapie, biologie moleculară, hematologie, terapii paliative şi alte specialităţi implicate în managementul complex al pacienţilor cu cancer

La Conferinţele Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iaşi - CONFER 2024, sunt aşteptaţi 1.500 de invitaţi şi 36 de companii. Manifestările au loc anul acesta în perioada 20 - 23 noiembrie.

La CONFER 2024 participă profesionişti de renume din întreaga ţară, alături de 28 de invitaţi din Germania, Turcia, Franţa, Spania, Elveţia, Canada, Italia, Danemarca, Bulgaria, Brazilia, Letonia, Olanda, SUA şi UK.

Programul CONFER din acest an va reflecta progresele oncologice în oncologie medicală, chirurgie oncologică, radioterapie, biologie moleculară, hematologie, terapii paliative şi alte specialităţi implicate în managementul complex al pacienţilor cu cancer. „Lucrările sunt creditate de către Colegiul Medicilor, OAMGMAMR şi OBBCSSR şi reunesc peste 1500 de profesionişti din domeniul oncologiei, chirurgiei oncologice, radioterapiei, anatomiei patologice, anesteziei şi terapiei intensive şi nu numai, alături de 36 de companii din industria de profil, ce vor prezenta cele mai recente inovaţii şi tehnologii medicale în lupta contra cancerului”, spune ec. Mirela Grosu, managerul IRO.

Tot în cadrul CONFER se vor organiza şapte cursuri dedicate medicilor şi asistenţilor medicali: Progrese terapeutice în cancer; Anemia, sângele şi prognosticul pacientului oncologic. PBM - noul standard; Transplantul de Celule Stem Hematopoietice; Leadership Skills for Oncologists; Trombembolismul la pacienţii oncologici; Resuscitare cardiopulmonară; Resuscitare cardiopulmonară. Laura RADU