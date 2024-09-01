Spectacol cu manele de Ziua Limbii Române. Evenimentul a fost organizat la presiunile unui baron local PSD

Ziua Limbii Române ar fi trebuit să fie sărbătorită în Centrul Civic din orașul Vaslui printr-un târg de carte. Însă evenimentul a fost deturnat de deputatul Adrian Solomon, devenit noul baron local al PSD după arestarea lui Dumitru Buzatu.

Solomon și-a dorit un spectacol cu manelele propuse de Partida Romilor – Pro Europa. El a intervenit brutal la Primăria Vaslui, folosindu-și influența politică într-o instituție controlată autoritar de PSD și a impus ca acest concert de manele cu Florin Salam, Tzanca Uraganu, Jamarir, Monik, Axinte și Julia să fie în locul târgului de carte, adică în fața statuii lui Ștefan cel Mare

Surse din Primăria Vaslui spun că avizul acestei manifestări era semnat înainte de a se întruni Comisia de Avizare. Solomon a făcut presiuni, iar cei aflați în conducerea Primăriei au executat.

Adrian Solomon a postat chiar pe pagina de Facebook a partidului acest mega-concert, arătând astfel că a reușit să strice evenimentele culturale ale Vasluiului, dedicate Limbii române.

Primarul Vasile Pavăl, încă în funcție, a promis că astfel de concerte nu vor fi în Centru Civic cât va fi în fruntea orașului. La evenimet a fost prezent și liderul interlop Ionuț Moșailov care a strecurat o dedicație la Caravana Culturală a Romilor.

Florin Salam, cap de afiș, nici nu s-a prezentat la concert, iar Tzanca Uraganu a întârziat aproape o oră. Scuza manelistului a fost una umilitoare pentru public: “Trebuie să înțelegeți că sunt multe evenimente de onorat”, după ce prezentatoarea spectacolului a încercat să-l scuze, spunând că mașina cu care Tzancă a venit la Vaslui a avut un mic accident.

Publicul, în care se aflau romi veniți din toate colțurile județului, a fost foarte dezamăgiți când idolul lor a fost anunțat că nu mai concertează. Sătui să tot fie păcăliți, spectatorii au început să huiduie.

La eveniment au fost și câteva incidente. Un adolescent a leșinat și a fost scos pe brațe din mulțime.

;