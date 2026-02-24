Spitalul „Cuza Vodă” înființează o a doua linie de gardă ATI

Într-o mișcare care promite să revoluționeze actul medical în cea mai mare maternitate din zona Nord-Est a țării, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iași a solicitat aprobarea pentru înființarea unei a doua linii de gardă în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). Este un pas vital pentru siguranța pacientelor și pentru echipa medicală care luptă zi de zi cu situații critice, uneori la limita vieții.

Spitalul „Cuza Vodă” este un spital pavilionar, cu cele 30 de paturi ATI distribuite în trei corpuri separate, la o distanță de aproximativ 60 de metri unul de altul. Până acum, o singură linie de gardă ATI trebuia să asigure atât urgențele din sălile de operație, cât și supravegherea pacienților din trei secții diferite – o adevărată cursă contra cronometru pentru medici, fiecare decizie fiind vitală și fiecare secundă contând enorm.

Cu doar 8 medici angajați în secția ATI-adulți și 4 colaboratori pentru gărzile suplimentare, echipa spitalului a reușit să gestioneze anual între 4.300 și 5.000 de paciente, cu intervenții care includ anestezie generală, rahianestezie, peridurală și monitorizare intensivă. Totuși, fluxul continuu și complexitatea cazurilor impuneau o schimbare rapidă și radicală.

Cadrul legal și avizele care deschid calea

Demersul spitalului nu este doar un act administrativ – este un proiect strategic susținut de lege și avize oficiale. Potrivit O.M.S. nr. 870/2004 și Ordinului nr. 1500/2009 privind organizarea secțiilor ATI, secțiile cu paturi de terapie intensivă trebuie să aibă minimum 2 medici de gardă pentru a asigura siguranța pacientelor și eficiența intervențiilor.

Consiliul Județean Iași, împreună cu Ministerul Sănătății, a verificat și avizat propunerea, prin Avizul nr. AFR 1753/04.02.2026, asigurând cadrul legal și bugetar pentru implementarea acestei linii suplimentare de gardă.

Înființarea celei de-a doua linii de gardă nu este doar o formalitate birocratică: este un scut de siguranță pentru paciente și un sprijin de neprețuit pentru personalul medical. Această linie suplimentară va permite medicilor să intervină simultan în mai multe corpuri ale spitalului, să gestioneze urgențele chirurgicale fără compromis și să reducă timpul de reacție în cazurile critice – fiecare minut câștigat poate face diferența între viață și moarte.

Implementarea noii linii de gardă implică cheltuieli estimate la aproximativ 52.000 lei/lună, sumă care se încadrează în bugetul unității sanitare. Spitalul „Cuza Vodă” își asumă responsabilitatea respectării cadrului legal și al încadrării în buget, demonstrând că decizia este atât strategică, cât și sustenabilă financiar.

Înființarea acestei a doua linii de gardă ATI este un angajament public pentru protecția vieților, o dovadă că Iașul rămâne în fruntea serviciilor medicale complexe din regiune. Continuarea activității medicale în condiții optime, siguranța pacientelor și eficiența intervențiilor medicale sunt acum garantate la un nivel fără precedent. Carmen DEACONU