Spitalul de Boli Infecțioase are un nou director medical

Schimbare la conducerea unuia dintre cele mai mari spitale din Moldova. De săptămâna viitoare, noul director medical al Spitalului de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” Iaşi este medicul Mihnea Hurmuzache. În trecut, Hurmuzache a mai fost la conducerea spitalului.

Conform ordinului preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi, începând din data de 10 noiembrie, noul director medical al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Parascheva” va fi doctorul Mihnea Eudoxiu Hurmuzache, şef lucrări la UMF „Gr.T. Popa” Iaşi. „Mulţumesc doamnei profesor doctor Carmen Manciuc pentru abnegaţia şi dăruirea oferite celei mai grele perioade din existenţa spitalului nostru, pandemia COVID-19. A fost alături de mine şi pentru acest fapt îi sunt recunoscător. Aşa cum amândoi suntem vremelnici, doar existenţa spitalului, continuitatea acesteia este certa. Ne vom continua, tot corpul medical, activitatea medicală, didactical ca un pol al medicinei zonale şi naţionale”, transmite managerul Spitalului de Boli Infecţioase, dr Florin Roşu.

Numirea dr Hurmuzache în funcţia de director medical al Spitalului de Boli Infecţioase a fost făcută deoarece doameni dr Carmen Manciuc îi expirase mandatul. Astfel, doctorul Mihnea Hurmuzache va asigura interimatul ca director medical al Spitalului de Boli Infecțioase până la organizarea concursului pentru acest post.

„A fost o alegere firească pentru că este un profesionist recunoscut în domeniul medical și, în plus, are experiență în funcții de conducere, atât ca manager cât și ca șef de secție. Sunt convins că se va implica activ în dezvoltarea și modernizarea spitalului și că va asigura un mediu de lucru profesionist și eficient pentru întregul personal medical. Interesul nostru comun este să le asigurăm pacienților din Iași și din regiune, care ajung la Spitalul de Boli Infecțioase, servicii medicale de cea mai înaltă calitate”, a spus Costel Alexe, preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

În anul 2020, la declanșarea pandemiei de coronavirus, medicul Mihnea Hurmuzache s-a plâns presei că, în timp ce spitalul din Suceava e sufocat de pacienți bolnavi de coronavirus, Spitalul Infecțioase din Iași este gol, motiv pentru care a fost cercetat disciplinar și detașat la spitalul din Suceava. „După întoarcerea mea de la Suceava, pentru că tentativa de a fi acroșat penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor nu a reușit, conducerea spitalului a considerat că aș merita un nou abuz. Fără a avea motive, pe 15 iunie m-au deposedat și din funcția de șef de secție. Suntem ca în Coreea de Nord! Personalul care mai are curaj să dea un like pe Facebook sau să stea de vorbă cu mine este amenințat cu desfacerea contractului de muncă, mi-au povestit colegii lucrul ăsta”, a spus presei, la vremea respectivă, medicul Mihnea Hurmuzache.

În trecut, Mihnea Hurmuzache a fost şef de secţie la Spitalul de Boli Infecţioase, dar și manager al acestei instituţii. El a fost şi director al Direcţiei de Sănătate Publică Iași. Laura RADU, Maria STANCU