Spitalul Regional din Iași, în faza organizării de șantier

Marcel Ciolacu a declarat că prioritatea Companiei Naționale de Investiţii, în acest moment, sunt campusurile universitare

Prezent la Iași, premierul Marcel Ciolacu a mers să vadă șantierul viitorului Spital Regional. Este a doua etapă din construcţia Spitalului Regional de la Iaşi, pe lângă cel de la Cluj şi cel de la Craiova.

”Acum suntem în etapa organizării de şantier, finalizată 95%, şi, deja, ne-a informat acum domnul director că, anul acesta, o să se dea şi câştigătorul, în ceea ce priveşte construcţia propriu-zisă, rămânând la anul, a spus domnul ministru, să se facă licitaţia pentru tot ce înseamnă aparatură medicală. Cu alte cuvinte, se pare că de această dată ne ţinem de cuvânt şi cu Autostrada Moldovei şi cu Spitalul Regional”, a spus Marcel Ciolacu.

Şeful Executivului a mai afirmat că era normal ca Spitalul Regional să fie construit la Iaşi, unde este şi centru universitar, cum este normal ca spitalele regionale să fie construite în Centre universitare.

Premierul a menţionat că prioritatea Companiei Naţionale de Investiţii, în acest moment, sunt campusurile universitare.

”Îmi cer scuze de la anumiţi primari, părerea mea este că, anumite cămine culturale, pot să mai aştepte, şi anumite săli de sport din zona rurală, pentru o perioadă de câteva luni de zile. Tot ce avem campusuri universitare, cămine pentru studenţi, vor fi o prioritate pentru CNI în acest moment”, a precizat premierul Ciolacu.