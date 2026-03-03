Start în „marea curățenie”! 940.000 de metri pătrați luați la perie, 190 de oameni pe străzi și 52 de utilaje în marș forțat!

Primăvara nu vine doar cu soare și ghiocei, ci și cu cea mai amplă ofensivă de salubrizare din municipiu. De luni, 2 martie 2026, Iașul a intrat oficial în operațiunea de forță „Păstrăm Iașul curat, zi de zi”, o campanie-maraton care se va întinde până pe 15 aprilie și care promite să transforme orașul într-un adevărat șantier al curățeniei.

Mobilizare totală! Peste 190 de angajați ai Salubris SA lucrează în trei schimburi, de la 8:00 la 18:00, iar 52 de utilaje – de la automăturători de ultimă generație la turbosuflante și autospeciale multifuncționale – acționează simultan pe bulevarde, în cartiere, în parcuri și în piețe. Ținta? Nu mai puțin de 940.000 de metri pătrați de carosabil, trotuare, spații verzi și zone pietonale! „Avem cea mai performantă companie de salubritate la nivel național și, împreună, facem din Iași cel mai curat oraș din țară!”, a declarat primarul Mihai Chirica, anunțând practic startul unei adevărate demonstrații de forță administrativă.

Străzile, luate la rând!

Programul este unul strict, pe zile și zone. Păcurari, Moara de Foc, Canta, Socola, Nicolina, Alexandru cel Bun, Dacia, Tudor Vladimirescu, Tătărași, Cantemir, Copou, Arcu – toate marile artere și cartierele intens circulate intră, rând pe rând, sub acțiunea utilajelor.

Automăturătorile HAKO și BUCHER îndepărtează praful și nisipul acumulat peste iarnă, turbosuflantele și aspiratoarele intervin în zonele greu accesibile, iar autospecialele spală și stropesc carosabilul pentru a reduce nivelul de praf. În paralel, echipele de muncitori colectează manual deșeurile, golesc coșurile stradale și igienizează mobilierul urban – bănci, stații de transport, refugii.

Municipalitatea transmite un avertisment clar: pe durata intervențiilor mecanizate, parcarea în zonele vizate este interzisă! Afișele și flyerele vor anunța cu 24-48 de ore înainte zonele în care se intervine, iar vehiculele lăsate pe carosabil riscă să fie ridicate, iar proprietarii – sancționați.

Poliția Locală patrulează permanent pentru a asigura desfășurarea fără blocaje a operațiunilor și pentru a sancționa eventualele abateri.

Nu doar străzi: parcuri, piețe, locuri de joacă…

Campania nu se oprește la carosabil. Servicii Publice SA intervine în parcuri și spații verzi, unde sunt îndepărtate frunzele uscate, crengile și deșeurile vegetale, se igienizează mobilierul urban și se pregătesc plantările de arbori și arbuști. Opt autospeciale sunt dedicate acestor acțiuni.

Citadin SA începe plombările și reparațiile cu asfalt pe 94 de străzi, cu 15 formații de lucru și 83 de utilaje în serviciul de mecanizare. În paralel, se refac marcajele rutiere, pregătind orașul pentru traficul intens din sezonul cald.

EcoPiața SA derulează propria campanie de igienizare în piețele agroalimentare. Piața Alexandru cel Bun, Piața Sudului și Piața Nicolina vor fi închise temporar, conform unui calendar clar, pentru intervenții ample de curățenie.

Compania de Transport Public intensifică la rândul său salubrizarea stațiilor și peroanelor, pe lângă dezinfecția zilnică din mijloacele de transport.

Un efort comun, dar și o provocare civică!

Autoritățile fac apel la spiritul civic al ieșenilor: colectarea deșeurilor în saci rezistenți, respectarea regulilor de salubrizare și transmiterea de sugestii prin site-ul Salubris sau pe e-mail.

Mesajul este clar: utilajele pot mătura, spăla și aspira, dar fără implicarea cetățenilor, efortul riscă să fie doar temporar.

Primăvara 2026 începe, așadar, cu o provocare ambițioasă: aceea de a face din Iași „cel mai curat oraș din țară”. La baza succesului vor sta nu stă doar în cele 52 de utilaje și în cele trei schimburi de muncitori, ci și în fiecare ieșean care alege să păstreze curățenia zi de zi. Carmen DEACONU