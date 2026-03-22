Start-upurile care schimbă harta afacerilor ieșene

* Iașul începe să iasă din modelul în care livra mai ales programatori pentru produsele altora și intră, tot mai vizibil, în economia companiilor care își vând propriul software în lume * într-un an în care startup-urile românești au atras 103 milioane de euro prin 40 de tranzacții, cu aproape 20% mai puțin decât în 2024, câteva firme cu ADN ieșean au reușit exact mutarea esențială: au crescut, au atras bani și au împins pe piețe globale produse locale

Ani la rând, Iașul a fost un oraș puternic în outsourcing: talent bun, costuri încă atractive, universități care livrează specialiști și multe echipe care dezvoltau pentru companii din afară. Doar că modelul acesta are o limită clară: decizia mare, produsul și proprietatea intelectuală rămân în altă parte. În 2025-2026, însă, apar tot mai multe semne că o parte din economia tech locală începe să schimbe direcția, dinspre servicii spre produs propriu.

Cel mai puternic exemplu este Digitail, startup fondat la Iași, care a anunțat în noiembrie 2025 o rundă Series B de 23 de milioane de dolari. Platforma sa pentru clinici veterinare a trecut de 10.000 de veterinari utilizatori, are prezență în 40 de țări și deservește 3 milioane de proprietari de animale. Compania a anunțat și că 80% din finanțare merge spre extinderea internațională, mai ales în SUA și Canada, iar 20% spre dezvoltarea produsului. La începutul lui 2026, fondatorii spuneau că în 2025 au dublat echipa din Iași, cu noi recrutări pe engineering, product și roluri orientate spre client.

Un al doilea nume important este Apollo AI Technologies, startup ieșean din medtech, lansat în 2022. La începutul lui 2025, compania anunța că soluțiile sale erau folosite de 7% dintre cadrele medicale din România, că produsul Diabeta ajunsese la 80% dintre medicii diabetologi, iar PharmaChat integra 8.500 de documente oficiale și monitoriza 1,7 milioane de interacțiuni medicamentoase. Tot atunci, compania anunța o investiție de 500.000 de euro și o creștere a cifrei de afaceri de 181%. Este unul dintre cele mai clare exemple că Iașul poate transforma avantajul său medical și universitar în tehnologie vandabilă.

Al treilea semnal a venit în martie 2026, când CloudLab AG, companie fondată la Iași în 2013, a fost preluată integral de grupul Cimpress, listat pe Nasdaq, după un parteneriat început în urmă cu trei ani. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, dar importanța ei este evidentă: un business pornit la Iași a devenit suficient de valoros încât să fie absorbit de un jucător global. Pentru un oraș obișnuit să exporte mai ales forță de muncă, nu produs, acesta este un semnal de maturizare economică.

Iașul nu a ieșit încă din era outsourcingului, iar corporațiile rămân importante pentru piața muncii locale. Dar în 2025 și 2026 se vede mai limpede o schimbare de fond: firme locale care atrag zeci de milioane, cresc cu trei cifre, își dublează echipele și vând internațional tehnologie făcută aici. Harta afacerilor ieșene nu mai este desenată doar de marile centre de servicii, ci și de startup-uri care încearcă să păstreze în oraș nu doar programatorii, ci și produsul, brandul și valoarea mare.

Dan DIMA