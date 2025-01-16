Studenții, masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători din toate domeniile sunt așteptați la Games of Science

* Iașul deschide porțile doritorilor de știință, alături de alte centre universitare din țară, prin participarea la cea de-a treia ediție a concursului Games of Science, un proiect ambițios organizat de SciPublic Forum * acest eveniment aduce în prim-plan importanța comunicării științifice și susține tinerii cercetători în efortul lor de a face știința accesibilă publicului larg * la Iași, evenimentul este organizat în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pe 27 și 28 ianuarie

Studenții, masteranzii, doctoranzii și tinerii cercetători din toate domeniile, cu vârsta recomandată între 20 și 35 de ani, sunt invitați să se implice în promovarea științei în spațiul public. Această competiție le oferă oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile de comunicare și de a-și prezenta cercetările într-un mod captivant și accesibil. Prin organizarea sa, Games of Science contribuie la reducerea distanței dintre comunitatea academică și societate, facilitând un dialog deschis și constructiv despre progresul științific.

Concursul creează o adevărată comunitate a tinerilor cercetători, oferindu-le nu doar vizibilitate, ci și ocazia de a-și perfecționa competențele de colaborare și prezentare. Participanții vor trebui să susțină prezentări scurte, de 15, 30, 60 și 180 de secunde, în cadrul cărora vor expune aspecte esențiale ale cercetării lor. Provocarea constă în sintetizarea unor informații complexe într-un format clar și atractiv pentru publicul larg.

Un element definitoriu al competiției este caracterul său incluziv: lipsa experienței anterioare nu reprezintă un obstacol, deoarece fiecare participant are acces la sesiuni de training unde poate învăța din experiențele colegilor săi. Aceste sesiuni de pregătire asigură un cadru ideal pentru îmbunătățirea abilităților de comunicare publică, o competență tot mai necesară în lumea academică și dincolo de ea.

Competiția se desfășoară în opt etape locale organizate în cele mai importante centre universitare din România, iar Iașul este primul oraș care găzduiește acest eveniment, organizat în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” pe 27 și 28 ianuarie. Participanții vor avea ocazia de a-și susține lucrările în fața unui public variat, punându-și la încercare capacitatea de a transmite mesaje clare și convingătoare despre cercetările lor. De aici, competiția continuă în orașe precum Sibiu, Cluj-Napoca, Constanța, Brașov, Timișoara și București, pentru ca, în final, să culmineze cu o etapă națională desfășurată online.

Câștigătorii fiecărei etape locale sunt recompensați cu premii care includ cărți și diverse obiecte, iar cei mai buni dintre ei vor ajunge în finala națională. Marele premiu este unul de excepție: participarea la un workshop internațional de comunicare a științei, evaluat la 2000 de euro. Această oportunitate reprezintă un pas semnificativ pentru tinerii cercetători care doresc să-și dezvolte competențele și să-și promoveze rezultatele la un nivel superior.

Prin acest demers, Iașiul reafirmă poziția sa de centru academic de referință în România, deschizând porțile către o știință mai accesibilă, mai dinamică și mai bine integrată în societate. Prin organizarea Games of Science, orașul contribuie activ la formarea unei noi generații de cercetători capabili să inspire și să educe publicul larg.

Maura ANGHEL