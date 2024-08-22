Succese ale arcaşilor ieşeni la Campionaţele Naţionale de field

* CSM Iaşi 2020 a câştigat 7 medalii la ,,Naţionale”, dintre care 4 de aur * Cinci arcaşi de la acest club vor merge la Campionatul Mondial

Campionatul Naţional de Tir cu Arcul - proba de field, desfăşurat la Predeal, a adus noi succese sportivilor de la CSM Iaşi 2020, CSŞ Unirea şi CSM Iaşi. Faza calificărilor pentru meciurile directe a constituit şi criteriu de alcătuire a echipelor naţionale pentru Campionatul Mondial de field, programat între 16-22 septembrie, în Canada .

Trăgătorii de la CSM Iaşi 2020 au confirmat forma bună in care se află, Cristina Bacin (barebow senioare), Andreea Albu (compound U21), Elena Topliceanu (compound senioare), Nectarie Condurache (arc olimpic seniori) şi Rareş Alexandrescu (compund U21) câştigând etapa de calificări. Astfel, în Canada, Cristina Bacin şi Elena Topliceanu vor face echipă de senioare cu Mădălina Amăistroaie (arc olimpic, CSM Suceava), locul 9 la Jocurile Olimpice de la Paris, Nectarie Condurache şi Rareş Alexandrescu vor fi coechipieri cu revelaţia sezonului, Ciprian Baican (CS Chişineu Criş), la echipe U21. Andreea Albu va participa la proba de individual, dar şi în echipă mixtă, la compund U21, alături de Rareş. Antrenorii speră că trăgătorii ieşeni vor reuşi să păstreze titlul mondial de juniori câştigat în urmă cu 2 ani în SUA.

La Predeal, după calificări, au urmat disputele directe, eliminatorii, pentru medalii. Meciurile au fost echilibrate, în unele probe răsturnându-se clasamentul din calificări. În câteva sitauaţii victoria a fost hotărâtă doar la un punct diferenţă.

La arc olimpic-seniori, în calificări, pe primele două locuri s-au situat Nectarie Condurache (CSM Iaşi 2020) cu 356 puncte, principalul favorit, urmat de Cosmin Frai (CSM Iaşi) cu 349 puncte. În semifinale, însă, ambii ieşeni au pierdut şi şi-au disputat medalia de bronz. N. Condurache a fost învins de suceveanul Andrei Dănilă (locul 4 în calificări) cu 55-54, dar a obţinut locul al treilea, după victoria în meciul cu Cosmin Frai (59-45). Nici Cristina Bacin (arc barebow-senioare) nu şi-a valorificat locul 1 din calificări, pierzând în finală cu 38-42 meciul cu Loredana Mogoş (CS Menumorut Biharia).

În final, sportivii de la CSM Iaşi 2020 au reuşit să obţină patru titluri de campioni ai României prin Elena Topliceanu la senioare, Andreea Albu - U21 şi Rareş Alexandrescu - U21, la arc compound-individual şi prin echipa de seniori alcătuită din Nectarie Condurache (arc olimpic), Gabriel Sandu (compound), Teodor Prodanciuc (barebow). Pe podium au mai urcat Cristina Bacin, locul 2 la arc barebow-senioare, Nectarie Condurache, locul 3 la arc olimpic-seniori şi echipa mixtă Cristina Bacin şi Teodor Prodanciuc la arc barebow-seniori. Două medalii şi-au trecut în palmares şi sportivii de la CSŞ Unirea: Iustina Capră - ,,argint” la barebow U21 şi Andrei Bălteanu – bronz la compound U21, în timp ce Monica Mihăilă de la CSM Iaşi s-a clasat pe locul al treilea la barebow U21.

Vasile ARHIRE