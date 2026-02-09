Asalt pe Autostrada Unirii: nouă giganți se luptă pentru supervizarea unuia dintre cele mai așteptate tronsoane ale A8
Suplimentele i-au sedus pe ieșeni. „Imunitatea la cutie” sporește afacerile farmaciilor

* produsele „pentru imunitate” nu mai sunt o recomandare de sezon, ci un reflex de cumpărare: vitamina D, vitamina C, magneziu, Omega-3, probiotice, colagen * la nivel național, piața suplimentelor a ajuns la 1,7 miliarde lei, iar trendul rămâne ascendent

La Iași, iarna nu mai începe cu ceai și miere, ci cu o pungă de la farmacie. Când apar primele tuse în tramvai și primele „mă simt rupt” la birou, ieșenii nu mai întreabă „ce-am pățit?”, ci „ce iau?”. Vitamina D, vitamina C, magneziu, Omega-3, probiotice, colagen — un reflex de cumpărare care a transformat prevenția într-un consum constant, iar „imunitatea la cutie” într-un motor de încasări.

Nu e doar o impresie. La nivel național, piața suplimentelor a ajuns la 1,7 miliarde lei, iar creșterea rămâne constantă.

În Iași, banii se văd direct în cifrele industriei. Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate însumează aproximativ 665,5 milioane lei ca și cifră de afaceri și 21,3 milioane lei profit la nivel agregat, potrivit datelor publice centralizate. La scară națională, este o industrie în toată regula cu 30,8 miliarde lei cifră de afaceri și 1,4 miliarde lei profit.

L„Imunitatea la cutie” înseamnă, de fapt, un coș întreg, reluat din obișnuință. Un coș minimal, foarte comun în sezonul rece, sare ușor de 200–300 lei: o vitamina D3 de 2000 UI poate costa 50,99 lei (120 comprimate), iar un magneziu bisglicinat este în jur de 55,50 lei (60 capsule), în funcție de brand și promoții, potrivit prețurilor afișate public online. Adaugi Omega-3 sau colagenul, iar factura urcă rapid. Repeți o dată pe lună-două, și „prevenția” devine abonament: nu te costă o dată, te costă mereu.

„Fenomenul atât de puternic pentru că suplimentul vinde o soluție rapidă pentru o problemă grea — oboseală, stres, somn prost, frica de răceală, senzația că „nu mai fac față”. În plus, rețelele sociale au împins suplimentele în zona de rutină: nu mai cumperi doar „ceva”, cumperi „protocolul”. Când limbajul e emoțional („blindaj”, „scut”, „reset”), mintea acceptă ușor ideea că ai făcut un lucru important pentru sănătate înainte să schimbi ceva greu în viața reală: somn, mâncare, mișcare, analize”, explică psihologul Letiția Popa.

Și totuși, aici se rupe filmul dintre util și marketing. Sunt suplimente care au sens în contexte precise, dar există și mult „marketing” ambalat ca rutină zilnică, cu promisiuni mai mari decât dovezile. Când ieșenii cumpără „pentru orice”, fără analize și fără un motiv clar, banii se duc repede, iar beneficiul rămâne adesea vag — o senzație, nu un rezultat.

Pe scurt, Iașul nu e un caz izolat, ci un oraș care oglindește perfect trendul național: suplimentele nu mai sunt un gest ocazional, ci un flux de bani vizibil în cifrele industriei.

Clara DIMA

 

