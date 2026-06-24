Supraviețuitorii cancerului se întâlnesc la Iași

Viața după cancer intră, pe 26 iunie 2026, în centrul unei conferințe naționale organizate la Iași. Conferința Națională Oncology Survivor Day va avea loc în Sala Ferdinand, Corpul A al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și este dedicată supraviețuitorilor de cancer, profesioniștilor din domeniul sănătății, studenților și celor care lucrează cu pacienții oncologici.

Evenimentul mută discuția din zona strict medicală într-o zonă mai largă, în care contează recuperarea, sprijinul psihologic, familia, comunitatea, activitatea fizică și felul în care un om își reia viața după diagnostic. Într-o țară în care anual sunt diagnosticate peste 95.000 de cazuri noi de cancer, tema supraviețuirii devine una socială, nu doar medicală.

De la pacient la supraviețuitor

Pentru mulți pacienți, finalul tratamentului nu înseamnă automat finalul fricii. Urmează controale, oboseală, schimbări fizice, anxietate, întrebări despre muncă, familie, relații și viitor. Tocmai această etapă, adesea mai puțin vizibilă, este pusă în discuție la Oncology Survivor Day. Conferința își propune să aducă la aceeași masă pacienți care au trecut prin boală, medici, specialiști în recuperare, cadre universitare și studenți. Miza este una practică: cum poate fi susținut omul după diagnostic, nu doar boala tratată.

De ce contează mișcarea în oncologie

Unul dintre punctele importante ale conferinței este rolul exercițiului fizic în oncologie. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului european ECOLE – Exercise Oncology spEcialist, cofinanțat prin Erasmus+, ceea ce aduce în prim-plan o temă tot mai discutată în medicina modernă: activitatea fizică adaptată pacientului oncologic. „Nu este vorba despre sport de performanță, ci despre mișcare ghidată, recuperare, respirație, forță, echilibru și încredere în propriul corp. Pentru pacienții oncologici și supraviețuitori, corpul poate deveni, după boală, un teritoriu al temerilor”, spun organizatorii. Prin programe adaptate și prin colaborare între specialiști, mișcarea poate ajuta la refacerea tonusului, la reducerea izolării și la îmbunătățirea calității vieții.

Oncology Survivor Day este construită în jurul ideii de comunitate. Organizatorii anunță teme precum educația și prevenția, colaborarea multidisciplinară, sprijinul pentru pacienți și supraviețuitori, importanța exercițiului fizic în oncologie și poveștile de viață care pot inspira alți pacienți.

Pentru Iași, evenimentul poate deveni un punct de întâlnire între medicina de specialitate, universitate și societate. Pentru pacienți, poate fi un semn că lupta cu boala nu se termină în singurătate. Iar pentru publicul larg, o reamintire că supraviețuirea nu este doar o statistică, ci o viață care trebuie sprijinită zi de zi.

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