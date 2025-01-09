Sute de șoferi sancționați în primele zile din an

* polițiștii ieșeni au emis 1.541 de sancțiuni contravenționale, însumând amenzi în valoare de peste 844.000 de lei * pe lângă acestea, forțele de ordine au reținut 140 de permise de conducere și au retras 62 de certificate de înmatriculare

Primele zile din 2025 sub control: polițiștii ieșeni au emis sancțiuni și au reținut 140 de permise. Într-o demonstrație de vigilență pe parcursul minivacanței de început de an, polițiștii din Iași au intervenit la sute de evenimente pentru a asigura liniștea și siguranța comunității.

Între 1 și 7 ianuarie, autoritățile au răspuns la 780 de incidente, dintre care 717 au fost raportate prin apeluri la Serviciul Naţional de urgență la 112.

Aceste intervenții au avut la bază sesizarea a 198 de infracțiuni, subliniind eforturile de prevenire și sancționare a activităților ilegale. În paralel, polițiștii au emis 1.541 de sancțiuni contravenționale, însumând amenzi în valoare de peste 844.000 de lei – un semn al aplicării stricte a legii în această perioadă aglomerată.

Pe lângă aceste măsuri, forțele de ordine au reținut 140 de permise de conducere și au retras 62 de certificate de înmatriculare, subliniind angajamentul pentru creșterea siguranței rutiere.

Prin aceste acțiuni, polițiștii ieșeni au încercat să stabilească un climat de ordine în primele zile ale noului an. „În această perioadă, zilnic, poliţiştii rutieri au acţionat pe drumurile publice din județul Iași pentru fluidizarea traficului rutier şi prevenirea producerii unor evenimente grave. Polițiștii vor continua acțiunile pentru prevenirea faptelor antisociale și asigurarea ordinii și liniștii publice. Dacă aveți cunoștință de comiterea unei fapte antisociale, apelați la cel mai apropiat polițist sau sesizați-ne telefonic ori în scris”, a spus Ioana Bîlea, purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi. Laura RADU