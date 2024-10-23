Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
Sute de specialiști din opt țări vin la Iaşi să discute despre științele vieții

Discuţiile se vor purta la Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) care organizează, în perioada  24 - 25 octombrie, Congresul Științific Internațional „Life sciences today for tomorrow”.

Cadrele didactice, cercetătorii și doctoranzii, atât din Universitatea ieșeană, din alte facultăți similare din București, Cluj-Napoca, Timișoara cât și din facultăți de același profil europene sau de pe alte continente s-au înscris la secțiunile organizate de către Facultățile de Agricultură, Horticultură, Medicină Veterinară și Ingineria Resurselor Animale și Alimentare.

În Aula Magna „Haralamb Vasiliu”, rectorul USV Iași, Gerard Jităreanu va adresa un mesaj invitaților, iar participanții vor avea prilejul să audieze lucrările  Ammonia leakage can underpin nitrogen-sharing among soil microbes” - Schäfer P Justus Liebig University Giessen, Germania, prezentată de prof. Patrick Shafer, Circular Economy and life science: a continuous and valuable dialogue” de Alessandra Bonoli, Raluca Hlihor, Sara Pennellini, Isabela Simion, University of Bologna, Italia „Ion Ionescu de la Brad” de la USV Iaşi, prezentată de prof. Alessandra Bonoli; Understanding eggshell formation to maintain its quality in laying hens” - Joël Gautron, Alejandro Rodriguez-Navarro, Michel Duclos INRAE, UMR BOA, Université de Tours, Nouzilly, Franţa; Departmento de Mineralogía y Petrología, Universitatea din Granada, prezintă dr. Joël Gaytron; „Competence center for climate change digital twin earth for forecasts and societal redressement: DTEclimate - Mihai Datcu, Corina Văduva, Daniela Faur, Daniela Coltuc, Alexandru Vulpe, Andrei Anghel de la Universitatea de Politehnică din Bucureşti, prezentată de prof. Mihai Datcu; The stereotypes and the influence on cognitive performance” - UMS28, Sorbonne Université/INSERM, Franţa, USV Iaşi, prezentată de prof dr asociat Șerban Moroşan.

Pe lângă prezentările și discuțiile specialiștilor din cadrul Congresului, vor mai fi expuse încercări ale utilizării inteligenței artificiale în cercetarea agricolă, noi metode exploratorii utilizate în patologia animalelor, aspecte ale biosecurității resurselor alimentare, antibiorezistența sau editarea genomului. Laura RADU

 

 

