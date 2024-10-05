Tânără de 18 ani, înjunghiată mortal în propria casă de un vecin care i-a cerut 'un foc'; bărbatul ar fi recidivist

O tânără de 18 ani, din comuna băcăuană Scorțeni, a murit la spital, după ce a fost adusă în stare critică. Fata fusese înjunghiată în locuința sa, de un vecin, care îi bătuse la ușă pentru a-i cere 'un foc'. Bărbatul ar fi recidivist.

Tânăra era în casă doar cu fraţii ei gemeni, în vârstă de 9 ani, când i-a deschis uşa unui vecin. Individul i-ar fi cerut un foc, apoi, fără explicaţie, a atacat-o. Fata a ajuns la spital în stare critică. „Inițial, victima a fost preluată de un echipaj de prim ajutor de la Ambulanță, însă, ulterior, întrucât starea pacientei se agrava, a fost chemată în sprijin o altă ambulanță, cu doctor, care a efectuat, pe tot timpul transportului, manevrele specifice menținerii în viață a pacientei. Tânăra a fost adusă la UPU în șoc hemoragic, stop cardio-respirator, cu puls 0 și tensiune arterială 0. Echipa medicală de la Urgențe a intervenit prompt, în încercarea de a menține în viață rănita, fiind, din nou, nevoie de efectuarea manevrelor de resuscitare”, transmite SJU Bacău

Potrivit medicilor băcăuani, s-a acționat contra cronometru, în scurt timp, pacienta ajungând la Blocul Operator unde o echipă pluridisciplinară a făcut eforturi susținute pentru a o salva. Date fiind complicațiile cazului, a fost nevoie de prezența întregii echipe de medici de la Secția de Chirurgie Vasculară și de alți doi medici ORL. Din păcate, intervențiile acestora au fost în zadar, tânăra decedând după mai bine de 2 ore de eforturi intense din partea întregului corp medical implicat.

Localnicii din Scorțeni susţin că tânărul ar avea probleme psihice şi că nu ar fi pentru prima dată când face un astfel de atac. A mai atacat şi o altă tânără din comună în urmă cu o lună. Bărbatul de 20 de ani a fost găsit şi este internat în acest moment, la psihiatrie. S-a deschis un dosar penal şi se fac verificări în acest caz.