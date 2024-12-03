Târgul de Sfântul Nicolae al meșterilor populari, la Palatul Culturii din Iași

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul la o nouă întâlnire cu tradițiile și obiceiurile de iarnă: „Târgul de Sfântul Nicolae al meșterilor populari”, eveniment desfășurat în perioada 6 - 8 decembrie 2024, la Palatul Culturii.

Apartament 3 camere decomandate, Centru, Piata Unirii, bloc 1968, etaj 2/6, 62 mp, CT, termopan, pret 167.000 euro, 0724033537



Menit să marcheze debutul celei mai așteptate perioade de peste an, cea a sărbătorilor de iarnă, târgul oferă vizitatorilor prilejul de a admira obiecte tradiționale și de a descoperi cadouri speciale de Crăciun, daruri unicat pentru cei dragi, realizate de peste 20 de meșteri populari din Moldova, veniți din numeroase localități ale județelor Botoșani, Neamț, Suceava și Iași.

Măști de Anul Nou, traiste, clopoței, obiecte din domenii meșteșugărești precum port popular, ţesături, pictură icoane, cioplituri în lemn, împletituri din fibre vegetale, ceramică sau artă naivă, vor aduce spiritul sărbătorilor în edificiul simbol al Iașului, Palatul Culturii. „Vă invităm să vă bucurați, în cadrul acestui Târg de Sfântul Nicolae organizat pentru prima dată în această formă, de obiecte unicat care recompun atmosfera sărbătorilor din satul de altădată, pe care specialiștii Muzeului Etnografic al Moldovei o promovează prin intermediul expozițiilor organizate pe întreg parcursul anului și în cadrul evenimentelor la care meșterii populari sunt invitați să ne dăruiască din munca și talentul lor”, apreciază Andrei Apreotesei, managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași.

„Târgul de Sfântul Nicolae al meșterilor populari” poate fi vizitat între orele 10.00 și 17.00. La acest eveniment, intrarea este liberă.

Clara DIMA