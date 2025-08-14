Stiri
COMUNICAT DE PRESĂ. Finalizarea proiectului ,,DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII ȘI CONSOLIDAREA POZITIEI PE PIAȚĂ A SC KINEGO SRL
Ministerul de Finanțe obligă toate magazinele din România să aibă opțiunea de plată cu cardul
Explozie cu 4 răniți grav la Letea Veche. Ministerul Sănătății activează mecanismul pentru a transfera răniții cu arsuri grave în străinătate
VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc
Cum să folosești o aplicație de banking pentru a-ți monitoriza cheltuielile zilnice
Te tentează să-ți cumperi o pernă ortopedică? Uite 5 sfaturi prețioase ce îți vor fi de real folos!
Întâlnirea Trump – Putin. Ce loc a refuzat Rusia. „Problema că în Alaska e plin sezon”
“PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Titlu proiect: „ACCELERAREA SUSTENABILITATII SC MAJUTEX SRL: INVESTITII PENTRU EFICIENTA ENERGETICA IN PRODUCTIE” – contract nr. 807/07.08.2024
Cele Mai Bune Cazinouri Online Spania
Aurul aromat: Povestea mirodeniilor care valorau cât o avere și cum au ajuns la tine în bucătărie
Taxă fixă pe coletele din afara UE, lovitură pentru cumpărătorii online

taxa-IS

Dimensiune font:

| 14-08-2025 08:32

 * o nouă taxă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro, venit din afara Uniunii Europene, va lovi direct milioane de cumpărători din România, inclusiv mii de ieșeni care își fac cumpărăturile pe platforme asiatice și americane * măsura, anunțată de ministrul Finanțelor, va fi implementată cu sprijinul firmelor de curierat și promite să zdruncine comerțul online

Guvernul pregătește o lovitură dură pentru consumatorii care comandă produse din afara Uniunii Europene. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din zone extracomunitare.

Măsura vine pe fondul unei creșteri explozive a volumului de colete din afara UE. La nivel european, în ultimii patru ani, numărul acestora a urcat de la un miliard la patru miliarde de unități. România urmează același trend, dar cu o viteză uluitoare: de la câteva mii de colete pe zi în urmă cu câțiva ani, la peste 225.000 de colete zilnic în prezent.

Ministrul susține că această avalanșă de pachete ieftine afectează profund cei aproape 40.000 de antreprenori români care activează în comerțul online și concurează direct cu platforme din China, SUA sau alte țări non-UE. Taxa ar urma să fie colectată prin colaborarea cu firmele de curierat, vizând nu doar pachetele trimise direct în România, ci și pe cele redirecționate prin hub-uri din alte state europene.

Pentru Iași, un oraș cu un apetit ridicat pentru cumpărături online – de la gadgeturi și haine, până la accesorii pentru casă – schimbarea ar putea însemna scăderea volumului de comenzi și o repoziționare a pieței locale. Cei care obișnuiau să comande săptămânal de pe platforme asiatice vor fi nevoiți să își regândească bugetele, iar micile afaceri ieșene care vindeau produse importate la prețuri competitive riscă să își piardă avantajul.

Oficialii vorbesc despre o măsură de protecție a producătorilor și comercianților locali, dar în realitate consumatorii vor fi primii care vor resimți efectul. Într-un context economic în care prețurile cresc constant, o taxă suplimentară aplicată unui volum uriaș de colete poate genera un efect în lanț asupra întregii piețe de retail.

În paralel, Ministerul Finanțelor pregătește și alte reforme fiscale, inclusiv o nouă formulă de impozitare a multinaționalelor și măsuri drastice împotriva companiilor care amână plata taxelor. Însă pentru cumpărătorii din Iași, vestea de azi este clară: orice colet din afara Uniunii Europene va veni, dincolo de conținut, cu o etichetă de preț mai mare cu 25 de lei. Iar asta schimbă regulile jocului pentru un oraș obișnuit să caute chilipiruri online.

Dan DIMA

 

ULTIMELE ANUNTURI LICITATII
Licitatie SC Lactis SA, vanzare punct de lucru Iasi. OMEGA S.P.R.L., debitor S.C. LACTIS S.A. C.I.F. 1977012, J22/437/1991, organizează în data de 09.09.2025 orele 09:00 la biroul lichidatorului din Iaşi, bd. Metalurgiei nr.8 (în incinta SC Lactis SA), jud. Iaşi, licitaţie pentru vânzarea activului -Punct de lucru Iași -FABRICA DE PRODUSE LACTATE Iaşi, din Iaşi, b-dul Metalurgiei nr.8, jud. Iaşi (clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice etc) situată pe un teren în suprafaţă totală de 16.080,39 mp, preţul total de pornire al licitaţiei este 38.400.000,00 lei. Bunurile imobile se vând în bloc. Preţul exprimat mai sus nu conţine TVA. Detalii pe site-urile www.omega-sprl.ro și www.licitatii-insolventa.ro. Persoană de contact dl. Ioniţă Ioan, 0740621722, zilnic, orele 09:00-15:00.
Licitatie com. Scanteia, teren 21,968 mp. 1. Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul de identificare fiscala, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi, telefon 0232/229.260, fax 0232/229.260, e-mail: achizitii@comunascanteia.ro, cod fiscal 4540313. 2. Informatii generale privind obiectul concesiunii, in special descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat: teren apartinand domeniului privat al Comunei Scanteia in suprafata totala de 21.968 mp, format din 1.733 mp teren livada, 18.267 mp ape statatoare, 1.968 mp dig de pamant, situat in extravilanul comunei Scanteia, sat Scanteia, judetul Iasi, avand nr.cadastral 61464, CF 61464, conform H.C.L. Scanteia nr. 44/12.06.2025 si temeiului legal: O.U.G. nr. 57/03.07.2019. 3. Informatii privind documentatia de atribuire: se regasesc in caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalitatile prin care persoanele interesate pot intra in posesia unui exemplar al documentatiei de atribuire: Se poate descarca de pe site-ul Comunei Scanteia. 3.2. Denumirea si adresa serviciului/ compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obtine un exemplar din documentatia de atribuire: Documentatia de atribuire se poate descarca de pe adresa website: www.comuna scanteia.ro. 3.3. Costul si conditiile de plata pentru obtinerea acestui exemplar, unde este cazul: Gratuit. 3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificarilor: 02.09.2025, ora 15.00. 4. Informatii privind ofertele: 4.1. Data-limita de depunere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.00. 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Oferta va fi depusa la Registratura Comunei Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 4.3. Numarul de exemplare in care trebuie depusa fiecare oferta: 1 exemplar original. 5. Data si locul la care se va desfasura sedinta publica de deschidere a ofertelor: 11.09.2025, ora 11.30 la sediul Comuna Scanteia, comuna Scanteia, sat Scanteia, Str. Principala F.N., judetul Iasi. 6. Denumirea, adresa, numarul de telefon, fax si/sau adresa de e-mail ale instantei competente in solutionarea litigiilor aparute si termenele pentru sesizarea instantei: Actiunea in justitie se poate introduce la Sectia de Contencios administrativ a Tribunalului Iasi, municipiul Iasi, Str. Elena Doamna nr. 1A, judetul Iasi, telefon 0332/403.642, fax 0332/435.700, e-mail: tr-iasi-reg@just.ro. 7. Data transmiterii anuntului de licitatie catre institutiile abilitate, in vederea publicarii: 07.08.2025.
Licitatie com. Mihai Eminescu. Informatii generale privind autoritatea contractanta, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna Mihai Eminescu, cu sediul in comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani, telefon 0231/512.183, fax 0231/506.201, e-mail: primaria_me@yahoo.com, cod fiscal 3503600. Reglementari legale privind acordarea de finantare nerambursabila: In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, cu modificarile si completarile ulterioare, si H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 29/20.03.2025 privind aprobarea bugetului pe anul 2025. Perioada de finantare: anul 2025. Suma totala alocata de la bugetul local este de 100.000 Lei si se aloca in intregime pentru domeniul Culte religioase. Criteriile de acordare a finantarilor nerambursabile sunt cele prezentate in Ghidul solicitantului privind acordarea unui sprijin financiar in anul 2025 unitatilor de cult religios din Comuna Mihai Eminescu, judetul Botosani, aprobat prin H.C.L. Comuna Mihai Eminescu nr. 46/11.04.2025 privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes local. Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerilor de proiecte/ programe se poate obtine de pe site-ul Comunei Mihai Eminescu: www.comunamihai eminescu.ro. Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul autoritatii contractante: www.comuna mihaieminescu.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Data-limita pentru depunerea propunerilor de proiecte: 08.09.2025, ora 14.00, Comuna Mihai Eminescu, comuna Mihai Eminescu, sat Ipotesti, Str. Mihai Eminescu nr. 33, judetul Botosani. Perioada la care se desfasoara selectia de proiecte, verificarea eligibilitatii, a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara si evaluarea propunerilor de proiecte este: 09.09.2025 -11.09.2025.
Licitatie Comcereal Vaslui, proprietati imobiliare. CONSORTIUL format din Five Administration SPRL -Filiala Iasi si LD Expert Grup SPRL, in calitate de Administratori judiciari ai Comcereal SA Vaslui -in reorganizare, cu sediul social in Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui, avand numar de inregistrare in Registrul Comertului J37/88/1996, CUI 8208253, organizeaza 3 licitatii publice cu strigare, in datele de 20.08.2025, 03.09.2025 si 17.09.2025 in vederea valorificarii urmatoarelor active aflate in patrimoniul debitoarei, astfel: De la ora 12:00: Proprietate imobiliara denumita-„Baza Husi” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire 4.578.576,27 Lei; De la ora 13:00: Proprietate imobiliara denumita „Baza Husi Patule” -pachet bunuri imobile +bunuri mobile -Pret pornire: 2.367.962,61 Lei. Orele anuntate pentru fiecare Activ se respecta pentru fiecare zi in care se vor organiza licitatii. Preturile de pornire ale licitatiei nu includ TVA, acesta se va adauga dupa caz conform prevederilor legale. Activele pot fi vizionate prin programare prealabila dupa achizitionarea caietului de sarcini. Orice persoana interesata va avea obligatia achizitionarii caietului de sarcini cuprinzand descrierea bunurilor, la pretul de 3.570 Lei (TVA inclus) pentru fiecare Activ in parte si ulterior, semnarii unui Angajament de confiden tialitate privind procedura de valorificare a activelor cuprinse in caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi solicitat prin e-mail, la adresa: vanzari@ five- advisory.ro. Licitatia va avea loc la sediul societatii Comcereal SA din Vaslui, str. Podu Inalt nr. 1, jud. Vaslui sau prin corespondenta/ videoconferinta, dupa cum va decide Administratorul judiciar de la caz la caz. Documentatia de participare la licitatie va fi depusa exclusiv prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: vanzari@five -advisory.ro, pana cel tarziu cu o zi inainte de data fiecarei licitatii, ora 16:00. Documentele transmise prin orice alte mijloace electronice nu vor fi luate in considerare. Vizionarea activelor se va face numai in baza unei programari prealabile, la societatea Comcereal, la numerele de telefon: 0744610064 si 0335407617 sau e-mail: office@comcereal-vaslui.ro si numai dupa achizitionarea Caietului de sarcini. Informatii privind achizitionarea Caietelor de sarcini pot fi obtinute pe e-mail: vanzari_filiala@five-advisory.ro
ULTIMELE ANUNTURI Locuri de munca
S.C ADN PREFABRICATE S.R.L- IASI Angajeaza: operatori pe masinile de fasonat otel-beton; fierari betonisti; lucratori in constructii; lacatusi mecanici; electricieni intretinere si reparatii utilaje. Telefon 0232/209712; e-mail: office@buildcorp.ro
Caut de munca ca sofer cat. B+E. Tel. 0749353400
Doresc colaborare indelungata cu maseur - kinetoterapeut/a la domiciliu sau cabinet cu preturi decente. Astept doar oferte serioase. Telefon 0735722688
TRANS SESE SRL, angajeaza SOFERI pe comunitate. Camioane de ultima generatie (Volvo, Mercedes), EURO 6, cu toate aparatele de plata incorporate. Dispecerat in limba romana și asistență 24/7; Contract pe perioada nedeterminată direct la angajare. Alte beneficii: Parcare GRATUITA pentru masinile personale; Diurna 75 euro/sofer. Total venituri 6200 euro/ cabina, 3100 euro la simplu, Bonus de angajare 2000 euro, Bonus de consum. Telefon: 0735316526
ULTIMELE ANUNTURI Imobiliare vanzari
Duplex Visani, 100 mp utili, 250 mp teren, beci 30 mp + 4 camere, racordata la toate utilitatile, pret 115000 euro neg. Duplexul este parter + etaj + mansarda. # 0759567099
Teren 321 mp cu casa renovata 2021, 133 mp, P+Pod, utilitati complete. Zona rezidentiala dezvoltata, POT 30%, CUT 0.9, regim P+1+M, mansarda permisa. Ideal locuinta sau birouri mici. Proprietate intabulata, acte verificate, disponibila imediat. Contact: Jucan Florin – Broker Imobiliar Acreditat ABI. Telefon 0741384731
Buna ziua. As dori sa achizitioneze o locuinta modesta, la tara si la un pret decent. Va multumesc! Telefon 0759821428
Teren de 255 mp cu proiect de casa p+1, langa pista Pacurari, 130000 euro, Telefon 0741384731
Italienii iau cu asalt Vasluiul!
14/08/2025 08:32

Italienii iau cu asalt Vasluiul!

* peste 900 de cetăteni din afara tării, inregistrati in primele sapte luni ale anului * cei mai multi provin din state terte, in special din Republica Moldova si Nepal * dintre cei 139 cetăteni UE stabiliti ...

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim
14/08/2025 08:28

Șoc pentru antreprenorii din Iași. Din 2026, nicio firmă fără 8.000 lei capital social minim

Ceea ce in urmă cu cativa ani părea o revolutie in sprijinul mediului de afaceri – posibilitatea de a infiinta o firmă cu un capital social de doar 1 leu – va dispărea definitiv. Ministerul Fina ...

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție
14/08/2025 08:15

Căpițele de fân se sting în Moldova. O tradiție seculară este pe cale de dispariție

Pe coama unui deal din nordul judetului Neamt, cateva căpite de fan stau singure, in bătaia vantului. În jur, campul e gol si linistea are un aer nelinistitor. Odată, vara insemna miros de iarbă cosit ...

S-au răzgândit chiar înainte de proba scrisă a Bacalaureatului
14/08/2025 08:08

S-au răzgândit chiar înainte de proba scrisă a Bacalaureatului

Aproape o sută de elevi din judeţul Iaşi, inscrişi pentru proba la alegere a profilului şi specializării din cadrul Bacalaureatului - sesiunea august 2025, nu s-au mai prezentat miercuri in sălile de exa ...

Primăria a încasat 40.000 de euro valorificând mașini abandonate!
14/08/2025 08:07

Primăria a încasat 40.000 de euro valorificând mașini abandonate!

* in ultimii trei ani, autoritătile au ridicat si casat aproape 600 de masini, iar alti 2.500 de proprietari si-au retras vehiculele după somatiile primite * in total, aproape 3.500 de rable au fost scoase di ...

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet
14/08/2025 07:46

„Nu lăsaţi cancerul să aibă primul cuvânt!” La Iaşi, vaccinarea anti-HPV merge dureros de încet

În spitalele din Iaşi medicii văd prea des fete tinere, mame, fiice şi surori invinse de o boală care putea fi prevenită. Cancerul de col uterin, provocat in cele mai multe cazuri de infecţia cu vir ...

Evadare ca în filme pe Autostrada A7. Un deținut de 58 de ani a sărit din ambulanță în mers și a dispărut printre câmpuri
13/08/2025 19:26

Evadare ca în filme pe Autostrada A7. Un deținut de 58 de ani a sărit din ambulanță în mers și a dispărut printre câmpuri

Ceea ce părea o simplă escortă de rutină s-a transformat intr-un scenariu desprins din filmele de actiune. Pe 13 august, in jurul orei 17:50, in timp ce se afla in tranzit din Botosani către Penitenciarul ...

Număr record de locuri de muncă vacante, în Iași
13/08/2025 15:38

Număr record de locuri de muncă vacante, în Iași

* in capitala Moldovei, angajatorii au declarat la AJOFM 1.271 locuri de muncă neocupate * sunt vizati, in mod special, agentii de securitate, soferii si cei cu aptitudini de constructori * surprinzător, Vasl ...

VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc
13/08/2025 14:38

VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri și 73 milioane de vizite pe an. Compania ieșeană își consolidează poziția de lider în retailul românesc

VIDEO - 25 ani de IULIUS: 8 proiecte regionale, peste 1.000 de branduri si 73 milioane de vizite pe an. Compania ieseană isi consolidează pozitia de lider in retailul romanesc  IULIUS marchează un sfer ...

Iașul trăit pe abonament. De la trotinete, la haine de închiriat
13/08/2025 11:39

Iașul trăit pe abonament. De la trotinete, la haine de închiriat

În Iasul de azi, libertatea nu mai inseamnă să ai ceva al tău, ci să ai acces la ceva… contra unei plăti recurente. Fie că e vorba de o trotinetă electrică, o pereche de blugi de firmă sau ...

