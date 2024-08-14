Taxiurile aeriene, o experiență inedită de zbor deasupra Iașului

Taxiurile aeriene reprezintă o soluție inovatoare și eficientă pentru cei care doresc să călătorească rapid și confortabil, fără a se confrunta cu aglomerația și stresul tipic zborurilor comerciale. La Iași, acest serviciu începe să prindă contur, oferind pasagerilor o experiență inedită de zbor, adaptată nevoilor fiecărui client. „Compania noastră operează zboruri de pe un aeroport și mai multe aerodromuri din zona Moldovei, oferind flexibilitate în alegerea punctului de plecare sau de sosire. Această versatilitate permite accesul rapid la destinații din toată România, fie că este vorba de orașe mari sau zone mai izolate, atât timp cât există un teren adecvat pentru aterizare și decolare” , spune Marius Costea, proprietarul unei companii aeriene.

Flota este formată din aeronave marca Cessna, model 172, bine cunoscute în lumea aviației pentru fiabilitatea și performanțele lor. Aceste avioane au o capacitate de patru locuri, însă maxim trei pasageri pot fi transportați într-un zbor, alături de pilot. Zona de bagaje este suficient de încăpătoare pentru o valiză de persoană, ceea ce face aceste zboruri ideale pentru călătorii scurte sau escapade de weekend. Autonomia unui Cessna 172 este de aproximativ 3-4 ore, în funcție de condițiile meteorologice, cum ar fi vântul, care poate influența semnificativ durata unui zbor. „ În cazul în care distanța depășește autonomia aeronavei, sunt planificate escale pentru alimentare, asigurându-se astfel că destinația finală este atinsă în siguranță și confort” , a completat Marius Costea .

Tariful u nui zbor privat cu taxiul aerian include costul combustibilului, tarifele de aterizare și staționare (în cazul în care se aterizează pe aeroporturi), resursa avionului, precum și profitul companiei.

„ Este un model de costuri clar și transparent, care permite clienților să înțeleagă exact pentru ce plătesc. Procedurile de check-in variază în funcție de locul de plecare. Dacă zborul are loc de pe un aeroport, procedura este similară cu cea a oricărui alt zbor de linie, implicând verificări de securitate și formalități standard. În schimb, pentru zborurile de pe aerodromuri, pasagerii au parte de o experiență mult mai relaxată, nefiind necesară o procedură de check-in formală; aceștia trebuie doar să ajungă la aeronavă cu puțin timp înainte de decolare ”, a mai spus pilotul .

Siguranța pasagerilor este o preocupare centrală pentru companie. Cea mai importantă măsură de siguranță este monitorizarea atentă a condițiilor meteo. „ În cazul aeronavelor de mici dimensiuni, vremea poate influența semnificativ calitatea și siguranța zborului. De aceea, zborurile sunt amânate sau reprogramate dacă condițiile meteo nu sunt favorabile. În cazul în care un zbor este întârziat sau anulat din cauza vremii, acesta este reprogramat la o dată convenabilă pentru client, fără costuri suplimentare. De asemenea, pasagerii nu sunt taxați pentru anularea voluntară a zborurilor din partea lor, oferind astfel o flexibilitate de neegalat în planificarea călătoriilor” , a punctat Marius Costea.

Deși serviciile de catering nu sunt incluse, zborul în sine reprezintă o formă de divertisment și relaxare. Compania a fost martora unor momente cu adevărat speciale, organizând surprize inedite pentru prieteni, cereri în căsătorie la înălțime și chiar aruncări de petale de flori la evenimente importante.

„ Un moment deosebit de emoționant a fost atunci când o familie a adus la bord o fetiță nevăzătoare, care și-a dorit să experimenteze zborul, iar mama sa îi descria fiecare peisaj văzut de sus” , a precizat Simona Costea, co-fondator al companiei.

Cea mai solicitată rută este cea către București, însă compania poate organiza zboruri către orice locație, atâta timp cât există un teren de zbor pe care se poate ateriza sau de pe care se poate decola. În plus, compania poate transporta marfă sau echipamente speciale, deși aceste situații sunt mai rare.

Taxiurile aeriene din Iași reprezintă o soluție inovatoare și atractivă pentru cei care doresc să călătorească rapid și confortabil, evitând aglomerația și stresul asociate transportului convențional. Fie că este vorba de o călătorie de afaceri, o escapadă romantică sau o surpriză pentru cineva drag, taxiurile aeriene oferă mai mult decât un simplu zbor – oferă o experiență memorabilă.

Maura ANGHEL