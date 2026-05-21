Un tramvai din Iași devine duminică, 24 mai, sală de spectacol în mișcare. Teatrul „Luceafărul” programează două reprezentații ale spectacolului „Tramvaiul gândurilor”, pe traseul Rond Tg. Cucu – Tudor Vladimirescu – Podu Roș – Tg. Cucu, într-un format care aduce teatrul direct în oraș.

Reprezentațiile sunt programate la orele 13.30 și 14.30, cu plecare din Rond Tg. Cucu. Traseul anunțat este Tudor Vladimirescu – Podu Roș – Tg. Cucu.

„Tramvaiul gândurilor” este un spectacol de teatru în mișcare, cu textul și regia semnate de Cristi Avram.

Potrivit teatrologului Oltița Cîntec, producția este prezentată ca teatru în tramvai. Spectacolul are o durată de aproximativ 30 de minute și este recomandat publicului 14+. „Miza nu ține doar de locul neobișnuit al reprezentației. Un tramvai care circulă prin oraș devine, pentru jumătate de oră, un spațiu al poveștii și al întâlnirii cu publicul”, a spus teatrologul. Pentru adolescenți, poate fi o apropiere diferită de teatru. Pentru familii și iubitorii de teatru urban, este o ieșire culturală într-un format rar întâlnit.

Un proiect realizat cu CTP Iași și TramClub Iași

Evenimentul face parte dintr-o săptămână plină pentru Teatrul „Luceafărul”, care a programat spectacole la sediu, în țară și în străinătate. Tramvaiul aniversar marchează cei 75 de ani de existență ai Teatrului „Luceafărul”. Alegerea lui ca spațiu scenic duce mai departe ideea de călătorie, memorie și întâlnire cu publicul.

În loc ca spectatorii să ajungă doar în sala de teatru, teatrul circulă prin oraș.

Iașul văzut altfel, dintr-un tramvai-scenă

Pentru Iași, spectacolul are și o dimensiune de educație urbană. Publicul poate descoperi că arta nu se limitează la scenă, cortină și rânduri fixe de scaune. Scena poate apărea și într-un tramvai, pe un traseu cunoscut, printre stații, intersecții, clădiri și oameni care privesc orașul de la geam. „Tramvaiul gândurilor” propune o experiență culturală scurtă, dar memorabilă: o poveste pe șine, într-un tramvai care nu transportă doar călători, ci și imaginație.

Informații utile

Eveniment: „Tramvaiul gândurilor”

Data: duminică, 24 mai

Ore: 13.30 și 14.30

Loc de plecare: Rond Tg. Cucu

Traseu: Tg. Cucu – Tudor Vladimirescu – Podu Roș – Tg. Cucu

Organizator: Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași

Parteneri: CTP Iași și TramClub Iași

Durată: aproximativ 30 de minute

Recomandare de vârstă: 14+