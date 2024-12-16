Teatrul Mihai Eminescu din Botoșani își primește din nou spectatorii

Clădirea Teatrului „Mihai Eminescu” își va redeschide larg porțile, seria evenimentelor culturale având ca dată de începere 20 decembrie. Teatrul a fost deschis prima dată în urmă cu 110 ani.

Primăria Botoșani anunță că, după o îndelungată așteptare, clădirea Teatrului „Mihai Eminescu” își va redeschide larg porțile pentru publicul botoșănean.

„Seria evenimentelor culturale prilejuite de acest moment care este o bornă importantă pentru cultura botoșăneană începe vineri, 20 decembrie când primii botoșăneni vor păși în Teatrul „Mihai Eminescu” complet modernizat. Evenimentele culturale vor continua în data de 21 decembrie care este una încărcată de semnificații sentimentale pentru orașul nostru. Se împlinesc 110 ani de la prima deschidere a edificiului care a avut loc 21 decembrie 1914”, transmite, luni, Primăria Botoșani.

Clădirea monument a teatrului se va redeschide cu o serie de evenimente cultural-artistice, care se vor desfășura pe parcursul a patru zile: în datele de 20 și 21 decembrie Teatrul „Mihai Eminescu” își așteaptă spectatorii cu o premieră, pe 22 decembrie melomanii sunt invitați la un concert simfonic susținut de Filarmonica „George Enescu” Botoșani, iar luni, 23 decembrie, seria evenimentelor se încheie cu un spectacol pentru copii oferit de Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache”.