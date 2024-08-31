Terapie prin artă pentru copiii internați în secția de oncologie de la Spitalul „Sfânta Maria”

Copiii internați în secția de oncologie a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” vor beneficia de acțiuni de terapiue prin artă în cadrul unui proiect inițiat de Asociația „Salvați Copiii” – filiala Iași în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) – Facultatea de Arte Vizuale și Design și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, ce se va derula în perioada iulie – noiembrie 2024.

Proiectul „Creative Healing” a fost scris cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții pentru 40 de copii spitalizați în secția de oncologie medicală a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii ”Sfânta Maria” folosind programe interdisciplinare de terapie prin arte expresive, spectacole de teatru de păpuși și film. Proiectul propune o abordare inovatoare a dificultăților întâmpinate de copiii cu afecțiuni oncologice introducând terapia prin arte expresive în spital și oferindu-le o gamă diversificată de experiențe culturale și artistice. Încurajând auto-exprimarea și imaginația, arta poate inspira viitorii adulți să-și urmeze pasiunile, să provoace normele societății și să aducă contribuții positive comunității în ansamblul ei. Prin acțiunile propuse, proiectul se adresează copiilor cu afecțiuni oncologice internați la Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria”, cărora li se vor adăuga familiile acestora, prin facilitarea comunicării emoțiilor între membrii familiei și favorizând conectarea, membrii personalului medical, prin îmbunătățirea relațiilor și comunicării care duc la rezultate medicale mai bune, artiștii și profesioniștii din domeniul cultural, rin promovarea artei și culturii în zone mai puțin expuse la astfel de activități, comunitatea ieșeană în ansamblu (aproximativ 500 de persoane), prin beneficierea de pe urma efectelor pozitive ale proiectului și promovarea diversității cultural”, afirmă reprezentanții Asociației „Salvați Copiii” Iași.

„Societatea ar trebui să se uite la acești copii ca la adevărate modele de perseverență, să învețe din tenacitatea lor și să fie inspirată să ofere sprijin neclintit și empatie”.

Aceștia subliniază că beneficiar al proiectului se poate considera oricine este „afectat” pozitiv de creșterea accesului la cultură și educație, de îmbunătățirea coeziunii comunitare și de promovarea incluziunii sociale prin artă. „Prin intermediul acestui proiect propunem cultura ca instrument de schimbare social, favorizând o modificare a percepției publicului privind pacientul și boala. Copiii cu afecțiuni oncologice întruchipează o putere și o reziliență impresionante, oferind lecții profunde de curaj și determinare. Societatea ar trebui să se uite la acești copii ca la adevărate modele de perseverență, să învețe din tenacitatea lor și să fie inspirată să ofere sprijin neclintit și empatie. Puterea lor de a lupta zi de zi ar trebui să ne reamintească tuturor importanța solidarității și a susținerii reciproce în fața adversităților”, declară Anca Sâiu, psiholog în cadrul Asociației„ Salvați Copiii” Iași, inițiatorul acestui proiect.

Pe parcursul a 4 luni, copiii spitalizați în cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” vor participa la ateliere de activități artistice, spectacole de teatru de păpuși și proiecții de film, o parte dintre lucrările copiilor urmând să facă subiectul unei expoziții-manifest intitulată „I am here too”.

De asemenea, vor fi implementate abordări inovatoare (ateliere care îmbină arta și terapia) în mediul spitalicesc, evidențiind valoarea artelor (în special a artelor expresive) ca instrumente de dezvoltare și schimbare, se va urmări stimularea gândirii creative și identificarea soluțiilor inovatoare la problemele emoționale întâlnite în rândul copiilor cu afecțiuni oncologice și va fi creat un model replicabil și sustenabil pentru desfășurarea atelierelor de terapie prin arte expresive, care poate fi adaptat și implementat în alte contexte și comunități. Edi MACRI