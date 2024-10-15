Terapie revoluționară cu celule modificate genetic, aplicată în premieră la Iași

Prima procedură de terapie celulară CAR-T (chimeric antigen receptor – T cell) a fost efectuată, în premieră, la Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iași. Medicii de la Compartimentul de Transplant Medular din cadrul IRO Iaşi au realizat procedura inovatoare în cazul unei tinere în vârstă de 22 de ani, diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică.

Această terapie reprezintă o tehnică nouă de imunoterapie ce implică activarea sau învăţarea propriului sistem imunitar al organismului să lupte ţintit împotriva celulelor tumorale, fără să afecteze celulele sănătoase, aşa cum se întâmplă în cazul tratamentelor clasice precum chimioterapia sau radioterapia.

„Practic, se recoltează celulele T din sângele pacientului, se transmit la un centru din afara ţării, acolo se modifică genetic, şi se întorc sub formă de tratament infuzabil. Infuzia de limfocite T (CAR-T) se face la pacientul pregătit pentru această procedură într-un centru de transplant specializat în terapii celulare”, a explicat dr. Angela Dăscălescu, coordonatorul Compartimentului de Transplant de Celule Stem Hematopoietice.

Potrivit coordonatoarei, acest tip de procedură medicală a fost utilizat până acum, în România, doar la Institutul Clinic Fundeni.

La Institutul Regional de Oncologie Iași, beneficiara primelor celule modificate genetic sub forma unei perfuzii este o tânără de 22 de ani diagnosticată cu leucemie acută limfoblastică, cu recădere după allotransplant de celule stem hematopoietice, a menționat Angela Dăscălescu.

„Acum este internată sub observaţia medicilor ieşeni din Compartimentul de Transplant Medular timp de 14 zile de după administrarea terapiei celulare şi, deocamdată, starea ei generală este bună şi fără complicaţii majore”, a precizat dr. Dăscălescu.

Conform sursei citate, terapia CAR-T este aprobată în România, pentru moment, doar în anumite forme de cancer de sânge precum limfomul malign difuz cu celulă mare B şi leucemia acută limfoblastică B, care nu mai răspund la alte terapii. De la acreditarea Compartimentului de Transplant Medular, din 2017 şi până în prezent, au fost efectuate 300 de transplanturi de celule stem hematopoietice, arată statisticile IRO Iași. Conform datelor, din totalul celor 300 de proceduri efecuate la IRO Iași, până în prezent, 210 au fost de autotransplant şi 90 de allotransplant, dintre care de la donator înrudit 53 şi neînrudit 37. În mare parte, cazurile de autotransplant au fost efectuate pentru patologiile de mielom multiplu, urmate de limfoamele maligne. Vârsta pacienţilor cu autotransplant a fost cuprinsă între 18 ani şi 69 de ani. „Patologiile pentru care s-a efectuat allotransplant au fost leucemia acută mieloblastică, leucemia acută limfoblastică şi câteva cazuri de limfoame maligne cu vârste cuprinse între 19 ani şi 65 de ani. Procedura cu numărul 300 a fost realizată la finalul lunii septembrie şi este inedită prin faptul că a fost allotransplant de la un donator neînrudit din Registrul de Donatori de Celule Stem Hematopoietice din Regatul Unit al Marii Britanii, pentru o pacientă cu leucemie acută mieloblastică. Pacienta în vârsta de 61 de ani este în evidenţa Clinicii de Hematologie din IRO Iaşi din februarie 2024 şi a primit indicaţie de transplant încă de la diagnostic. Evoluţia pacientei postransplant este favorabilă”, a explicat dr Dăscălescu. La IRO Iași, Compartimentul de Transplant Medular atrage pacienți din toate colțurile țării, iar tratamentul pentru pacienții oncologici este gratuit.

Compartimentul dispune de șase paturi, iar lista de așteptare pentru transplant de celule stem este de 60 de persoane.

„Aceste intervenţii au furnizat pacienţilor noştri o nouă experienţă şi o şansă reală la viaţă, în special celor cu afecţiuni hematologice severe, cum ar fi leucemiile şi limfoamele. Indicaţiile transplantului de celule stem hematopoietice si ale noilor terapii celulare CAR-T sunt în continuă expansiune, astfel încât tot mai mulţi pacienţi vor avea nevoie de aceste proceduri. Un efort coordonat la nivel naţional pentru a creşte capacitatea de transplant a marilor centre deja existente şi de dezvoltare a noi centre este imperativ pentru a asigura accesul pacienţilor în timp util la aceste două proceduri care pot fi salvatoare de viaţă”, a adăugat dr. Angela Dăscălescu.

Pentru prima oară în lume, această tehnologie a fost utilizată la Londra, pentru tratarea a doi copii diagnosticați cu leucemie. Pentru că reglementările din UE interziceau utilizarea tratamentelor cu celule modificate genetic, medicii care au folosit metoda au fost târâți într-un proces răsunător. Cel mai important, însă, a fost că cei doi micuți pacienți au fost salvați și s-au vindecat complet.

Ulterior, Brexit-ul a determinat modificarea legislației din Regatul Unit, iar procesul a fost închis.