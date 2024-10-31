Teroristul din Feredeni a încălcat de 188 ori ordinul de protecţie

* la ultima acţiune, cea care i-a adus şi condamnarea, a tocmit doi mercenari * unul din aceştia, vechi recidivist, a primit cinci ani de închisoare * cel de-al doilea, un puști de 17 ani, a fost lovit la buget - amendă penală de 4.000 de lei

Conform legii, o singură încălcare a restricţiilor impuse de ordinul de protecţie înseamnă faptă penală. Se deschide dosar, se face rechizitoriu, urmează apoi procesul şi condamnarea. În cazul lui Mihai P. din satul Feredeni, comuna Deleni, a fost nevoie de un număr record de sfidări ale sentinţei judecătoreşti, 188. Toate, în doar nouă zile , 31 iulie - 9 august 2023.

Aflat în proces de divorţ cu soţia Simona, Mihai nu s-a împăcat niciodată cu ideea de a rămâne singur. A făcut mai multe scandaluri până ce femeia s-a dresat instanţei, obţinând emiterea unui ordin de protecţie valabil pe o perioadă de trei luni, 30 iunie - 30 septembrie. A câştigat şi, conform sentinţei, pârâtul trebuia să evacueze zona şi să nu intre în contact, în niciun fel, cu reclamanta.

Lui Mihai nu i-a păsat de hotărârea magistraţilor, bombardându-şi efectiv fosta consoartă cu mesaje pe WhatsApp. Evident, aceasta l-a reclamat, imediat a fost deschis dosarul penal, dar până la finalizarea rechizitoriului avea să mai dureze.

Pentru că, în noaptea de 10 spre 11 august, Mihai a luat cu asalt locuinţa fostei soţii. Nu s-a dus singur, a năimit doi amici, dintre care un minor. Ioan T. şi Gheorghe P. I-a plătit cu câte 50 lei şi au trecut la treabă. Gheorghe a primit de la şeful commando-ului un topor, el având misiunea de a distruge sursele de lumină din curtea Simonei. Ordinul a fost îndeplinit, puteau acţiona în voie, la adăpostul întunericului, dar nu s-au grăbit. Au luat o pauză şi au mers la un sătean, unde au băut vin pentru a prinde puteri. Până pe la 4 dimineaţa.

Au revenit în curte, fiecare şi-a ales drept ţintă câte un geam al casei şi s-au apucat de aruncat cu pietre ca la un concurs de tir. Între timp, în urma unui apel la 112, un echipaj de poliţie s-a îndreptat spre casa asediată, teroriştii au fost prinşi în flagrant şi imobilizaţi. Mihai şi Gheorghe au ajuns în arestul preventiv, Ioan, având doar 17 ani, fiind plasat sub control judiciar.

La mijolocul acestei săptămâni, a venit şi sentinţa. „Creierul” grupului a primit o pedeapsă rezultantă de doi ani şi cinci luni de închisoare, cu executare în regim de detenţie. Aparent, Gheorghe a fost nedreptăţit, el alegându-se cu cinci ani fără trei zile, însă la luarea acestei decizii dure, magistraţii au avut în vedere bogatul său palmares infracţional. În fine, puştiul Ioan T. a fost lovit la buget. Amendă penală de 4.000 lei. Claudiu CONSTANTIN