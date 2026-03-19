The Magnum Ice Cream Company inaugurează o nouă linie de producție la fabrica Betty Ice din Suceava

Suceava, 19 Martie 2026 - The Magnum Ice Cream Company, cea mai mare companie de înghețată din lume, inaugurează o nouă linie de producție la fabrica Betty Ice din Suceava, parte a unei investiții de 4 milioane de euro (2024-2026) în modernizarea și retehnologizarea unității. Evenimentul marchează o etapă importantă în dezvoltarea operațiunilor companiei în România și confirmă angajamentul față de producția locală, inovație și excelență operațională. La eveniment a fost prezent și Ovidiu Sârghie, consilier al ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Un nou capitol pentru industria înghețatei

The Magnum Ice Cream Company este o companie nouă, construită pe o moștenire solidă și cu ambiția de a deveni un reper în industria înghețatei, atât în România, cât și în regiune. ”The Magnum Ice Cream Company are o viziune clară: să își consolideze poziția de lider în industria înghețatei. Fabrica Betty Ice din Suceava este un punct important în acest plan și suntem mândri să investim aici constant în oameni, în branduri, în tehnologie și în capacitățile care susțin performanța noastră de zi cu zi. Avem un portofoliu echilibrat cu branduri globale cum ar fi Magnum, Cornetto, Twister, Ben&Jerry‘s, cât și locale Betty Blue, Napoca, Scufița Roșie, Lido”, a spus Irina Urechean, General Manager The Magnum Ice Cream Company România și Moldova.

Noua companie duce astfel mai departe tradiția Betty Ice, un brand construit în România și apreciat de consumatori, iar fabrica din Suceava rămâne un loc în care tradiția locală se întâlnește cu tehnologia și standardele internaționale.

Noua linie de producție: inovație și eficiență

Linia de producție inaugurată este modernă, versatilă și proiectată pentru a răspunde tendințelor actuale de consum. Aceasta permite fabricarea unei game variate de produse preferate de consumatori, cum sunt, de exemplu, înghețata la cornet și sandwich.

“Noua linie de productie ne permite să inovăm mai rapid și să răspundem mai bine cerințelor consumatorilor din România și din Europa. Este un moment cheie pentru evoluția fabricii din Suceava în cadrul The Magnum Ice Cream Company”, a spus Condruț Ababii, Manager fabrica Betty Ice.

Flexibilitatea tehnică a liniei susține atât inovația de produs, cât și creșterea capacității de producție, facilitând adaptarea rapidă la specificul diferitelor piețe.

România, hub de producție regional – 22 milioane de litri de înghețată pe an

Investițiile realizate în ultimii ani – peste 12 milioane de euro din 2019 până în prezent - au dus la dublarea volumelor de producție ale fabricii din Suceava. Compania urmărește atingerea unei capacități anuale de 22 de milioane de litri, prin extinderea capacităților și optimizarea proceselor, cu o atenție constantă la calitate și siguranță alimentară.

Fabrica Betty Ice are un rol-cheie în strategia regională a companiei. Aproximativ 40% din producția realizată aici este destinată exportului, în special către piețe din Uniunea Europeană și către Marea Britanie - consolidând astfel poziția României pe harta industriei de înghețată din regiune.

The Magnum Ice Cream Company investește nu doar în infrastructură industrială, ci și într-o cultură a excelenței, în oameni și în proiecte dedicate comunității locale, urmărind un impact economic și social pozitiv - o abordare de business centrată pe consumator și pe dezvoltarea pe termen lung.

Despre The Magnum Ice Cream Company

Este cea mai mare companie de înghețată din lume, cu sediul central în Amsterdam, Țările de Jos, și listată la Euronext Amsterdam, London Stock Exchange și New York Stock Exchange. Având patru dintre cele mai mari cinci mărci de înghețată din lume, o echipă globală de 16.500 de angajați, treizeci de fabrici, douăsprezece centre de cercetare și dezvoltare și o flotă de trei milioane de congelatoare comerciale, compania a generat venituri de 7,9 miliarde euro în 2025. Portofoliul de înghețată încântă consumatorii din optzeci de piețe din întreaga lume.

În România, The Magnum Ice Cream Company este lider pe piața înghețatei, cu un portofoliu de branduri internaționale de top, precum Magnum, Cornetto, Carte d’Or, Twister, Ben & Jerry, alături de branduri locale ca Scufița Roșie, Betty Blue, și Napoca. Betty Ice, fabrica de la Suceava, este cel mai mare producători de înghețată din România.