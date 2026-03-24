Theodor Paleologu, Radu Paraschivescu, Cătălin Striblea, Lavinia Bârlogeanu și Armand Goșu vin la Iași, la Conferințele Creativității din cadrul RCW 2026

Romanian Creative Week, cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană, revine la Iași în perioada 13–24 mai 2026 și propune, din nou, un program care depășește zona spectacolelor și a expozițiilor și intră direct în miezul dezbaterilor care contează. Între 15 și 17 mai, Conferințele Creativității, unul dintre reperele importante ale pilonului Educație din cadrul festivalului, aduc la Iași unele dintre cele mai cunoscute și influente voci ale spațiului public românesc.

Ediția din acest an îi are ca invitați pe Theodor Paleologu, Radu Paraschivescu, Cătălin Striblea, Lavinia Bârlogeanu și Armand Goșu, nume care, fiecare în registrul său, au reușit să construiască în ultimii ani nu doar notorietate, ci și o relație solidă cu un public interesat de idei, interpretare și dialog real. Pentru Iași, prezența acestor conferențiari consolidează poziția orașului ca pol cultural și universitar capabil să atragă nu doar producții artistice de anvergură, ci și conversații publice cu miză.

Seria va debuta vineri, 15 mai, de la ora 18:00, la Sala Unirea, fostul Cinema Victoria, cu intervenția lui Armand Goșu, sub titlul „Noua reașezare mondială. Viitorul Europei depinde de soarta Ucrainei. Războiul care schimbă lumea”. Într-un moment în care conflictul din Ucraina continuă să redefinească echilibrele geopolitice, conferința promite o analiză aplicată asupra felului în care războiul influențează nu doar regiunea, ci întregul proiect european.

A doua zi, sâmbătă, 16 mai, de la ora 14:00, Lavinia Bârlogeanu va susține conferința „Strigătul mut al spaimei. Sublimarea, o terapie pentru condiția umană”. Tema propusă mută accentul spre interiorul lumii contemporane, într-un spațiu al vulnerabilității, al angoasei și al mecanismelor prin care omul încearcă să transforme frica în sens. Este una dintre acele teme care pot atrage nu doar publicul fidel evenimentelor culturale, ci și un segment tot mai larg interesat de psihologie, sănătate emoțională și reflecție asupra fragilității umane.

Tot sâmbătă, de la ora 18:00, Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea vor urca pe scena Conferințelor Creativității cu „Banca de bancuri. Umorul românesc în acțiune”, un dialog care promite să vorbească despre umor nu doar ca formă de divertisment, ci și ca instrument de inteligență colectivă, comentariu social și reacție la realitatea imediată. Asocierea dintre un scriitor cu mare priză la public și unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști radio din România oferă evenimentului un potențial ridicat de interes și vizibilitate.

Punctul culminant al seriei va veni duminică, 17 mai, între orele 14:00 și 18:00, când Theodor Paleologu va susține conferința-maraton „Ce ne facem cu atâția proști?”. Tema, provocatoare încă din titlu, este construită pentru a genera reflecție și dezbatere, iar formatul extins, interactiv, anunțat de organizatori, transformă evenimentul într-o experiență aparte în programul RCW. Într-un spațiu public dominat adesea de zgomot, polarizare și formule facile, o astfel de conferință are toate șansele să devină unul dintre punctele cele mai discutate ale ediției.

Organizatorii mizează tocmai pe această forță a ideilor clar formulate și a întâlnirilor care rămân relevante dincolo de durata evenimentului. Președinta Federației Patronatelor Industriilor Creative, Irina Schrotter, subliniază că Romanian Creative Week nu înseamnă doar expoziții și spectacole, ci și contexte de dialog care pot aduce mai multă rigoare, sens și discernământ într-un spațiu public tot mai afectat de confuzie și opinii fără fundament.

Romanian Creative Week 2026 se desfășoară, în premieră, sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale și va reuni la Iași peste 1.500 de artiști români și internaționali, în cadrul a peste 600 de evenimente organizate în oraș. Festivalul acoperă 13 domenii creative, de la film, muzică și arte vizuale până la arhitectură, design, gaming și educație, iar Conferințele Creativității rămân una dintre componentele cu cea mai mare capacitate de a conecta publicul la ideile care definesc prezentul.

Pentru Iași, ediția din acest an a RCW confirmă încă o dată că orașul nu este doar o gazdă pentru marile evenimente culturale, ci și un spațiu în care dezbaterea intelectuală capătă vizibilitate, greutate și public. Iar faptul că nume precum Theodor Paleologu, Radu Paraschivescu, Cătălin Striblea, Lavinia Bârlogeanu și Armand Goșu vin la Iași în aceeași serie de conferințe transformă această ediție într-un punct de interes major pe harta evenimentelor naționale din primăvara lui 2026. Teona SOARE