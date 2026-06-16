Tinerii artiști ieșeni încheie un turneu european la Palatul Culturii

Talentul unor tineri muzicieni și artiști plastici din Iași va fi prezentat publicului local după o serie de apariții culturale în Spania, Portugalia și Franța. Gala „Armonii artistice”, programată joi, 18 iunie, de la ora 16:00, marchează finalul unui proiect internațional derulat între 18 mai și 7 iunie 2026. Evenimentul va avea loc în Sala „Henri Coandă” a Palatului Culturii și reunește elevi și profesori ai Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași.

Concert de muzică clasică susținut de elevi și profesori

În fața publicului vor urca tinerii muzicieni Juan Luis Jimenez Vînău, Eva Lorena Bătrânu și Sofia Enoiu Pânzariu. Aceștia vor evolua alături de conf. univ. dr. Andrei Enoiu Pânzariu, Sabina Comici Sabareze și prof. dr. Constantin Lazăr.

Proiectele muzicale au fost pregătite sub coordonarea profesorilor Diana Neacșu, Andrei Enoiu Pânzariu, Ioana Enoiu Pânzariu și Dan Florin Partene.

Gala aduce în fața spectatorilor rezultatele unui program prin care tinerii ieșeni au participat la recitaluri comune cu elevii Conservatorului Municipal „José Iturbi” din Valencia și ai Conservatorului Profesional „Manuel de Falla” din Alcorcón, Madrid.

Întâlnirile au urmărit apropierea dintre instituțiile de educație artistică și crearea unor colaborări între elevi și profesori din mai multe state europene.

Lucrări expuse anterior la Valencia ajung la Iași

Programul include și vernisajul unei expoziții semnate de elevii Eduard Crăncăiala, Maria Ungureanu, Larisa Moraru și Antim Manole Druțu.

Lucrările acestora au fost incluse anterior în două expoziții internaționale organizate cu sprijinul Consulatului General al României la Valencia. Activitatea de arte plastice a fost coordonată de profesorii Carmen Răileanu, Radu Răileanu, Vînău Vicențiu Adrian și Dan Florin Partene.

Participanții au reprezentat colegiul ieșean și la manifestările găzduite de Consulatul General al României la Valencia, în contextul aniversării a 145 de ani de relații diplomatice dintre România și Spania.

O altă etapă importantă a proiectului s-a desfășurat la Paris, la Palatul Béhague, sediul Ambasadei României în Republica Franceză, în colaborare cu Institutul Cultural Român.

Palatul Culturii, ultima oprire a turneului

Revenirea la Iași le oferă elevilor posibilitatea de a prezenta acasă o parte dintre proiectele cu care au participat la evenimentele europene.

„Ne bucurăm să găzduim la Palatul Culturii un eveniment care pune în valoare rezultatele remarcabile ale elevilor și profesorilor Colegiului Național de Artă «Octav Băncilă» Iași, ambasadori ai culturii românești în importante centre culturale europene, oferind publicului ocazia de a descoperi și aprecia valorile autentice ale tinerei generații”, a transmis Andrei Apreotesei, managerul Palatului Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Gala este organizată de Asociația Culturală „Ecouri Artistice”, condusă de prof. Carmen Vînău, împreună cu Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și mai multe instituții publice, educaționale și organizații partenere. Printre parteneri se află Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul Județean Iași, Primăria Municipiului Iași, Inspectoratul Școlar Județean, Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” și Lions Club International – Iași Unity.

Maura ANGHEL