Toaletele inteligente la preț de garsonieră cumpărate în 2017 de Primăria Municipiului Iași devin istorie. Atunci au fost cumpărate cinci toalete publice inteligente, la un preţ de aproximativ 30.000 de euro bucata. Investiţia, menită să modernizeze infrastructura oraşului, s-a lovit însă de probleme încă din primul an: lipsă de dezinfectanţi, apoi defecţiuni repetate. Acum, municipalitatea a cumpărată alte toalete… la preț de autoturism nou!

Astăzi, patru dintre cele cinci toalete achiziționate în 2017 nu mai funcţionează. De fapt, sunt nefuncţionale de ani de zile.

Singura toaletă funcţională este cea amplasată în apropierea Parcul Copou – şi doar dacă utilizatorii au la ei bani mărunţi.

Nemulţumirea ieşenilor nu întârzie să apară. „Sunt proaste. Cu banii ăştia se putea face ceva mult mai bine”, spune o femeie. „Nu trec foarte des, dar de fiecare dată, în mare parte erau stricate. Acum e special că funcţionează”, afirmă un bărbat.

Primăria: „Vandalismul, principala problemă”

Reprezentanţii Primăriei susţin că distrugerile repetate au dus la scoaterea din uz a toaletelor şi că reparaţiile ar fi prea costisitoare. În loc să le repare, autorităţile au decis să cumpere altele noi, la un preţ mai mic: aproximativ 18.000 de euro bucata – echivalentul unui autoturism nou.

Noile toalete sunt complet independente şi automatizate, alimentate cu energie prin panouri solare. Dispun de dispensere automate pentru săpun şi şerveţele, iar structura este realizată din oţel inoxidabil, pentru o rezistenţă mai mare în timp. „Este o toaletă care a funcţionat foarte bine în momentul în care am avut sărbătorile oraşului şi am văzut că vandalizarea a fost aproape zero şi întreţinerea şi curăţenia au fost aduse la nişte costuri care nu ridicau semne de întrebare”, a transmis Sebastian Buraga, purtătorul de cuvântul al Primăriei.

Camere de supraveghere şi culori „anti-vandalism”

Pentru a preveni distrugerile, noile toalete vor fi dotate cu camere de supraveghere. Potrivit autorităţilor, acesta a fost principalul motiv pentru care vechile toalete inteligente au devenit inutilizabile.

În plus, cabinele au fost colorate distinct, în speranţa că designul vizibil va descuraja actele de vandalism.

Investiţii similare şi în alte oraşe

Iaşul nu este singurul municipiu care a investit sume importante în toalete publice moderne. La Timișoara, municipalitatea a plătit anul trecut aproximativ 180.000 de euro pentru două toalete inteligente.

Rămâne de văzut dacă noua investiţie din Iaşi va rezista în timp sau dacă se va repeta povestea celor cinci toalete „inteligente” cumpărate în urmă cu aproape un deceniu. Maria STANCU